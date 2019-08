DIRETTA TESTUALE Calcio C: Vis Pesaro - Rimini LIVE 1-0 Sconfitta per i ragazzi di Cioffi

Sport

Rimini

| 19:29 - 18 Agosto 2019

Diretta testuale Coppa Italia C Vis Pesaro-Rimini.

FINALE: 1-0



VIS PESARO (4-3-1-2)

22 Bianchini



25 Adorni (16 Romei dall'82) 21 Gennari (13 Lelj dal 46') 28 Farabegoli 3 Campeol



20 Rubbo (23 Misin dal 20') 6 Paoli 27 Ejjaki (11 Pedrelli dal 65')



18 Tessiore



9 Grandolfo 8 Voltan (7 Pannitteri dal 66')

In panchina: 12 Ciacci; 4 Gabbani, 14 Botta; 17 Gomes Ricciulli, 29 Tascini.Allenatore: Pavan.(3-5-2)

1 Scotti



4 Boccaccini (16 Angelini dal 46') 5 Ferrani (23 Silvestro dal 66') 7 Nava V.



25 Scappi (11 Mancini dal 69')



2 Finizio (6 Van Ransbeeck dal 46') 10 Candido 21 Palma 3 Picascia



9 Zamparo 20 Gerardi (27 Bellante dal 46')

In panchina: 12 Santopadre, 22 Nava G.; 26 Pari; 18 Petrovic, 19 Ventola.Allenatore: Cioffi.Caldera di Como.: 59' Tessiore (V).: ammonito Boccaccini. Recupero 2'+4'.(Inizio ore 20.30)Squadre pronte all'ingresso in campo. Qualche novità rispetto alle formazioni annunciate: nella Vis spazio agli ex Sampdoria Farabegoli e Campeol, Voltan avanzato in attacco. Nel Rimini Scappi a centrocampo, con Finizio e Picascia esterni.Rimini in completo blu con rifiniture bianche, Vis Pesaro in maglia a strisce bianco-rosse con calzoncini e calzettoni rossi.1' Cross di Picascia da sinistra, Zamparo colpisce di testa in area, palla che termina a lato, alla sinistra di Bianchini.4' Un tiro da fuori area di Palma diventa assist per Gerardi, che spalle alla porta si gira e calcia di sinistro. Conclusione parata senza difficoltà da Bianchini.8' Cross da destra di Tessiore, bravo Scotti ad anticipare con i pugni Grandolfo.10' Sugli sviluppi di un corner Tessiore ci prova dalla lunga distanza, ma il rasoterra è debole e bloccato da Scotti in tuffo sulla sua destra.15' Gerardi si crea spazio in area, defilato sulla sinistra, ma il tiro mancino viene rimpallato dalla difesa.17' OCCASIONE RIMINI! Gerardi al limite dell'area allarga a sinistra cercando un compagno, la palla sbatte su un giocatore della Vis Pesaro, chiudendo un inaspettato triangolo che smarca Gerardi. L'attaccante però tentenna a viene fermato da Gennari davanti al portiere Bianchini. Gerardi reclama il rigore, l'arbitro lascia proseguire.20' Cambio Vis Pesaro: l'infortunato Rubbo lascia il posto a Misin. Non cambia nulla tatticamente.28' Grandolfo al limite dell'area controlla e lancia l'inserimento di Ejjaki, Scotti vigilia e blocca in uscita. Ora la Vis Pesaro ha in mano il pallino del gioco, ma il Rimini si difende bene.30' Voltan cerca spazio arretrandosi, poi lascia la palla a Grandolfo che di sinistro ci prova dai 25 metri, palla che termina a lato alla sinistra di Scotti.33' Cross da sinistra di Picascia, ottimo riflesso di Bianchini che smanaccia e toglie il pallone dalla testa di Zamparo.34' RIMINI PERICOLOSO! Cross dalla trequarti destra di Palma, Bianchini esce e smanaccia sui piedi di Picascia, che controlla e calcia di sinistro. Il portiere rimedia respingendo di piede.36' RISPONDE LA VIS: Voltan controlla sulla sinistra, salta Ferrani accentrandosi, ma con la porta spalancata calcia malissimo di destro a lato.45' Il primo ammonito è Boccacini. L'arbitro chiama due minuti di recupero.45+1' Punizione di Voltan che scavalca la barriera e non va lontana dall'incrocio alla destra di Scotti.45'+2'. Giusto il risultato di parità.Secondo cambio per infortunio nella Vis: staffetta al centro della difesa tra Gennari e Lelj. Tre cambi per mister Cioffi: esordio per il 2003 Angelini46'4-3-1-2 con Nava terzino destro, Picascia a sinistra, Scappi arretrato in difesa al fianco di Ferrani; a centrocampo Van Ransbeeck e Angelini mezzali, Palma regista e due trequartisti, Candido alle spalle di Zamparo e Bellante.54' VIS PERICOLOSA. Ejjaki alleggerisce a sinistra per Campeol, il cross in area è letto male da Ferrani, Grandolfo stacca di testa, colpendo male. La palla gli ricade sul piede e l'attaccante spreca calciando alle stelle.57' RIMINI VICINO AL GOL! Zamparo serve centrale Candido, che da fuori area calcia di destro mettendo di poco fuori alla sinistra di Bianchini.59'Grandolfo verticalizza in area per Tessiore, perfetto l'inserimento del centrocampista che di destro supera l'incolpevole Scotti.60' Cross di Picascia dalla sinistra, colpo di testa di Zamparo ma facile parata di Bianchini.62' Buona verticalizzazione di Van Rasenbeeck per Zamparo, pronta uscita bassa di Bianchini che blocca anticipando l'attaccante.63' SCOTTI SALVA! Voltan serve in area Grandolfo, spostato leggermente a sinistra. Il tiro dell'attaccante è respinto da Scotti, Ejjaki da fuori ci prova di sinistro, ancora il portiere pronto a bloccare.64' PALO RIMINI! Palma serve Zamparo che spalle alla porta si gira e calcia di sinistro dalla distanza, tiro sporco che si infrange sul palo lontano, alla destra di Bianchini.65' PALO VIS PESARO. Sul capovolgimento di fronte, Voltan in posizione centrale ha spazio e serve Grandolfo in area sulla destra. L'attaccante è bravo a trovare spazio per il tiro, palla sul palo alla sinistra di Scotti.66' CAMBIO TATTICO VIS PESARO. Con l'ingresso di Pedrelli è 4-4-2, con il neo entrato sulla fascia sinistra di centrocampo e Tessiore a destra. Nel Rimini Picascia diventa difensore centrale dopo l'uscita di Ferrani.82' Bella azione di Zamparo che serve Palma al limite, ma la difesa della Vis Pesaro chiude lo spazio per il tiro al regista. Nel prosieguo dell'azione Bianchini di pugno anticipa Zamparo su cross dalla destra.86' Van Ransbeeck spreca una buona opportunità a due passi per Bianchini, calciando debolmente. La palla si spegne tra le braccia del portiere.90'+3' Tiro cross pericoloso da sinistra di Bellante, ma Zamparo non riesce a correggere in rete.90'+4':La Vis Pesaro supera 1-0 il Rimini, che chiude il girone di Coppa Italia con zero punti.