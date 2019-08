Sant'Aquilina, proseguono i momenti conviviali con spettacoli e dibattiti

Eventi

Rimini

| 13:27 - 18 Agosto 2019

Pubblico al Sant'Aquilina Lab.

Nuovo appuntamento con Sant'Aquilina Lab, il progetto di prossimità dedicato a Santa Aquilina promosso da Acli Rimini e Acli Arte e Spettacolo in collaborazione con le realtà sociali, artistiche e ricreative che operano nel territorio della frazione.



Martedì 20 agosto un omaggio all'arte di Tersicore con “Danzare la vita”. In programma la proiezione di suggestivi cortometraggi sulla danza e dimostrazioni dei maestri di ballo folk romagnolo Giosuè e Rita.



Martedì 3 settembre Sant'Aquilina Lab prosegue in collaborazione con "Casa Solferino": la struttura per l'accoglienza dei migranti aperta dalla Croce Rossa si presenta e la straordinaria esperienza del Cinema du Desert arriva a Sant’Aquilina, per creare un ponte tra le culture grazie al potere delle immagini.



Martedì 10 settembre riflettori su “Lo sport è uno stile di vita”. La squadra di Calcio Santa Aquilina e Skill Crew Soccer si presentano. Icaro Sport conduce la serata con ospiti e testimonianze. Ogni martedì inoltre Nicolò Felli e Simone Perrino, veri fenomeni del calcio freestyle e trickshots, sono a disposizione di bambini, ragazzi e ragazze per insegnare uno sport divertente e innovativo.