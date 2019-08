Nuova piazza di Morciano di Romagna secondo l'antico assetto

Attualità

Morciano di Romagna

| 13:00 - 18 Agosto 2019

La nuova piazza di Morciano di Romagna.

Ha preso vita a ferragosto la nuova piazza del Popolo di Morciano di Romagna. Con questo intervento di recupero l’amministrazione comunale ha voluto ripristinare l’assetto originario seguendo attentamente le indicazioni fornite dalla Sovrintendenza di Ravenna, a seguito di sopralluoghi eseguiti nel corso del 2017 e del 2018.



Una delle novità più importanti è la "vasca" sul lato esterno della piazza che ora è tornata nuovamente una fontana a tutti gli effetti. Rinnovato completamente l’arredo urbano, anche con l’aggiunta di nuove panchine.



I lavori sono stati completati dalla messa in sicurezza dei pini, da valorizzare con una nuova illuminazione a led, e dalla sistemazione delle parti sconnesse. Salta immediatamente all’occhio la grande scritta "Morciano" che, accompagnata da giochi d’acqua e luci, darà il benvenuto alle persone in arrivo nel comune della Valconca, mettendo in evidenza il palazzo comunale sito alle sue spalle.