Tenta di rapinare un 77enne alla fermata dell'autobus brandendo un bastone: arrestato 19enne a Coriano

Coriano

| 12:38 - 18 Agosto 2019

Nel pomeriggio di sabato 17 agosto i militari della locale stazione dei carabinieri di Coriano hanno arrestato un 19enne residente a Fano. Il fatto è avvenuto in via Cerasolo Ausa, nei pressi della fermata dell’autobus: il giovane stava minacciando anche con un bastone un 77enne riminese per farsi consegnare il portafoglio, ma l’immediata reazione dell'anziano gli ha impedito di rubare, dando anche modo agli operanti con una tempestiva segnalazione di giungere presto sul posto. L'aggressore è stato prontamente arrestato e condotto al carcere di Rimini.