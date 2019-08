Meteo Rimini: ondata di caldo africano in arrivo, nelle zone interne attesi 33°

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:34 - 18 Agosto 2019

Alba in Sup a Bellaria-Igea Marina (foto della protezione civil Nucleo Sommozzatori "Gigi Tagliani").

Caldo in intensificazione da domenica sul riminese, a causa dell'anticiclone africano. Le temperature,,nelle zone interne di pianura e bassa collna, potranno toccare i 33° nella giornata di martedì, ma già in diminuzione da mercoledì, quando non si escludono rovesci in sconfinamento dalla zona appenninica alle colline-pianure, mentre sulla costa il tempo dovrebbe rimanere asciutto.



Lunedì 19 Agosto 2019



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: In prevalenza sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in aumento, valori minimi compresi tra i +17°C delle zone interne e i +21°C della costa; valori massimi compresi tra i +29°C della costa e i +32°C delle zone interne.

​Venti: a regime di brezza, localmente moderati nel pomeriggio.

Mare: calmo al mattino, poco mosso dal pomeriggio. Radiazione UV: 8/11(molto alta).

Attendibilità: molto alta.



Martedì 20 Agosto 2019



Avvisi: debole disagio bioclimatico dovuto al caldo umido.

Stato del cielo: In prevalenza sereno, salvo locali passaggi di velature alte e sottili.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in aumento nei valori massimi, compresi tra i +30°C della fascia costiera e i +33°C delle zone interne. Valori minimi compresi tra +17°C e +22°C.

Venti: a regime di brezza, localmente moderati tra pomeriggio e sera.

Mare: poco mosso. Radiazione UV: 8/11 (molto alta).

Attendibilità: molto alta.



Mercoledì 21 Agosto 2019



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: Nuvolosità irregolare, con schiarite a tratti ampie.

Precipitazioni: medio-bassa(25-45%) probabilità di rovesci pomeridiani in formazione sui rilievi appenninici e in locale sconfinamento su colline e pianure limitrofe. Assenti altrove.

Temperature: in diminuzione nei valori massimi, compresi tra i +26°C della fascia costiera e i +31°C delle zone interne. Valori minimi compresi tra +17°C e +22°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali con locali rinforzi lungo la costa.

Mare: poco mosso, localmente mosso al largo. Radiazione UV: 7/11 (alta).

Attendibilità: medio-alta.



Linea di tendenza: seconda parte della settimana che vedrà temperature in flessione e in rientro nelle medie stagionali, con maggiore variabilità, specialmente tra Giovedì 22 e Venerdì 23, quando saranno possibili locali temporali, la cui dinamica tuttavia risulta ancora da determinare. Ne parleremo, scendendo maggiormente nel dettaglio, nei prossimi giorni.



