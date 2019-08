In un attimo limite da 110 a 70: il nuovo autovelox ti "frega"

Attualità

12:11 - 18 Agosto 2019

Dall’11 agosto scorso, è entrato in funzione il sistema autovelox tarato per registrare l’eccesso di velocità a 70 chilometri orari, sul tratto della statale Adriatica, nel territorio del Comune di Bellaria Igea Marina. Il limite passa, nel tratto che sembra un'autostrada, da 110 a 70 km/h creando non pochi disagi agli automobilisti. Ovviamente con tanto di rilevatore di velocità e multe connesse. Una decisione volta per le pessime condizioni dell'asfalto in quel tratto di strada. Oltre ad aver preso personalmente la multa - si lamenta un nostro lettore - (andavo alla esorbitante velocità di 81 km/h), ho assistito ad “inchiodate” pericolosissime. Tutto per la sicurezza di noi automobilisti. Sicurezza di contribuire alle casse della città balneare riminese, il limite, posizionato poco prima del velox, è comunque ben visibile. L’aggiornamento dell’autovelox, specifica l’Amministrazione Comunale, arriva dopo un congruo tempo per il recepimento del modificato limite di velocità.