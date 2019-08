Il Meeting Rimini compie 40 anni: oggi l'inaugurazione con la presidente del senato Casellati

Eventi

Rimini

18 Agosto 2019

La foto dei volontari del 40esimo Meeting Rimini (foto dal sito).

Oggi pomeriggio alla Fiera di Rimini si inaugura la 40esima edizione del Meeting Rimini, alla quale hanno lavorato 350 volontari più altri 2500 in arrivo da tutto il mondo.



Dopo la messa delle 10.45 presieduta dal vescovo Francesco Lambiasi è atteso per le 15 l’arrivo della presidente del senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, invitata per tagliare il nastro della prima edizione "anta", che sarà introdotta da Giorgio Vittadini, presidente della fondazione per la Sussidiarietà, e da Emilia Guarnieri, presidente della fondazione Meeting di Rimini: «Per me in questi 40 anni ho avuto una grande fortuna», confida Guarnieri, «mai mi sarei immaginata di respirare un’apertura così grande, di conoscere così tanta gente ma soprattutto di vedere il mio cuore allargarsi di fronte a tanta gente diversa e tante questioni che mai avrei incontrato. Chi avrebbe mai immaginato che saremmo diventati amici con ebrei e musulmani così come lo siamo oggi con molti di loro».



Il programma del meeting è articolato e offre spunti di riflessione e confronto trasversali tra religioni e culture, da oggi fino a sabato 24 agosto.