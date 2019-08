Baseball, San Marino beffato in gara2 della finale scudetto: passa Bologna 6-5

Sport

Repubblica San Marino

| 10:21 - 18 Agosto 2019

Bologna conduce 2-0 nella finale scudetto.

Bologna vince gara2 per 6-5 e si porta sul 2-0 nella serie scudetto. Niente da fare per San Marino, che non riesce a mantenere il vantaggio di 4-0 al 5° e di 5-3 al 9°, finendo con l’essere sorpassata sul filo di lana da una valida dell’ex Ferrini. Vincente Crepaldi, perdente Mazzocchi.

SAN MARINO SUBITO AVANTI. Titani subito avanti al 1° grazie alle basi ball a Giordani e Flores e al punto battuto a casa con una valida da Celli (1-0). Il 2-0 arriva al terzo grazie all’accoppiata Romero (base ball) e Flores (doppio). Al 4°, invece, San Marino non capitalizza tre singoli e non riesce ad andare a punto.

LA PARTITA GIRA AL QUINTO INNING. Il 5° inning è a due facce. Prima ecco il 4-0 sammarinese, con punti che entrano grazie al fuoricampo di Romero e all’errore della difesa sulla rimbalzante di Reginato con Celli in terza (base più avanzamenti su lancio pazzo). Poi la rimonta bolognese con 3 punti: singolo di Marval, eliminazione di Vaglio, singolo di Paz (…), base a Grimaudo, singolo da due punti battuti a casa di Agretti (2-4) e 3-4 che arriva su lancio pazzo. Maestri deve uscire per Mazzocchi.

RIBALTONE AL 9°. Non si segna più fino al 9°. Su Crepaldi, entrato per Bassani, San Marino va sul 5-3 (base a Rondon, balk, singolo di Flores). Poi la parte bassa che decreta la rimonta e il sorpasso di Bologna. Con due out e Vaglio in base, Fuzzi guadagna la base ball e Russo centra il singolo del 4-5. Per Dobboletta ci sono quattro ball e le basi sono cariche. Entra Coveri per Mazzocchi: base a Nosti e punto automatico del 5-5. Entra Simone, che rimonta da tre ball e zero strike andando su conto pieno, ma poi Ferrini trova la lunga valida al centro che vale il 6-5. Vince Bologna.



Il tabellino

UNIPOLSAI FORTITUDO BOLOGNA – SAN MARINO BASEBALL 6-5

SAN MARINO: Giordani ec (0/4), Rondon 2b (0/4), Romero dh (1/4), Flores 1b (2/4), Celli ed (2/3), Reginato es (1/5), Epifano ss (1/5), Trinci r (1/3), Pulzetti 3b (2/4).

BOLOGNA: Nosti ed (0/4), Ferrini 3b (1/5), Polonius ss (0/4), Marval 1b (2/4), Vaglio 2b (2/3), Paz r (1/4), Grimaudo (Fuzzi) es (0/2), Agretti (Russo 2/2) dh (1/2), Dobboletta ec (1/2).

SAN MARINO: 101 020 001 = 5 bv 10 e 0

BOLOGNA: 000 030 003 = 6 bv 8 e 1

LANCIATORI: Maestri (i) rl 4.2, bvc 4, bb 1, so 3, pgl 3; Mazzocchi (L) rl 4.0, bvc 3, bb 3, so 1, pgl 3; Coveri (r) rl 0.0, bvc 0, bb 1, so 0, pgl 0; Simone (f) rl 0.0, bvc 1, bb 0, so 0, pgl 0; Scotti (i) rl 3.2, bvc 6, bb 3, so 2, pgl 2; Pizziconi (r) rl 1.1, bvc 1, bb 2, so 3, pgl 1; Bassani (r) rl 3.0, bvc 2, bb 0, so 4, pgl 0; Crepaldi (W) rl 1.0, bvc 1, bb 2, so 1, pgl 1.

NOTE: fuoricampo di Romero (1p. al 5°), Ferrini (3p al 9°). Doppio di Flores.