FOTO Grossi danni al campo da baseball di Spadarolo per il maltempo di inizio agosto, parte la raccolta fondi

08:47 - 18 Agosto 2019

Le foto dei danni al campo dei Gufi di Spadarolo (foto da Facebook).

La società di baseball Rimini 86 con sede al campo “Nicola e Matteo Michelucci” a Spadarolo è stata fortemente colpita dalla violenta tempesta che si è abbattuta anche nel Riminese nella giornata di venerdì 2 agosto. I danni registrati ai campi e alle strutture coperte sono importanti e con il passare dei giorni molte persone hanno contattato la squadra per chiedere come dare una mano in qualche modo.



Ecco com’è nata l’idea di organizzare per oggi, sabato 17 agosto alle 18, una festa per trascorrere qualche ora assieme al campo tra stuzzichini e drink, non solo per raccogliere fondi con cui finanziare i lavori di sistemazione della struttura sportiva, ma anche per conoscere tutte le novità in programma per la prossima stagione, come il torneo di slow pitch a squadre, fissata per domenica primo settembre. La quota di partecipazione è di 15 euro a giocatore, compresa la possibilità di mangiare al campo dei Gufi, conosciuto per la sua cucina.



Il Rimini 86 nasce nel 1986 dall'iniziativa di un gruppo di amici legati da una comune passione per il baseball. Dal 1987 ad oggi, il Rimini 86 ha partecipato complessivamente ad 8 campionati in serie C2 e a 9 in serie C1.