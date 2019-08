Domenica le quattro contrade si contendono la vittoria al Palio del Daino

Attualità

Mondaino

| 18:01 - 17 Agosto 2019

Spettacolo al Palio del Daino di Mondaino.

Mondaino è pronto ad accogliere ancora migliaia di visitatori per la giornata finale di Domenica 18 agosto del Palio del Daino, quando le quattro contrade Borgo, Castello, Contado e Montebello si contenderanno proprio il palio.



Anche per questa edizione il cammino per la conquista del trofeo è articolato e non certo facile per i giocatori delle contrade che duellano in tre prove: la disfida de li Balestrieri, la corsa de le oche ed il vero e proprio Giuoco de lo Palio.



La prima sfida sarà alle ore 18:00 in Piazza Maggiore, dove i balestrieri della Compagnia di San Michele di Mondaino gareggeranno dando dimostrazione della loro abilità. Il vincitore consegnerà alla propria contrada il diritto di prelazione sulla scelta dell’oca per la successiva gara che si terrà alle 19:30. La corsa de le oche è un concentrato di fortuna e destrezza dove ciascun contendente può incitare gli animali solo con la voce ed il battito delle mani senza mai toccarli, pena la squalifica. Gli animali non sono addestrati e non conoscono il loro conduttore. Al momento del via, segnato da un colpo di bombarda, le oche sono sospinte lungo il percorso di via Roma per tagliare il traguardo in Piazza Maggiore.



La vittoria nella corsa delle oche concede alla contrada vincitrice il vantaggio di scegliere per prima le postazioni per il vero e proprio Giuoco de lo Palio, che viene disputato dalle ore 22.00 in Piazza Maggiore.



In Piazza Maggiore seguiranno i Giuochi de bandiera de Compagnia de li Sbandieratori de la libera terra de San Marino e Messer Gianluca Barone De le Terre de Siena con l’attesissimo volo del falco e le scene di caccia con i levrieri.



Dopo aver decretato il vincitore del Palio 2019 la festa continuerà per tutto il borgo e si concluderà alle 24.00 con lo spettacolo di fuochi d'artificio e lo spettacolare incendio della rocca.