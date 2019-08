Gli negano l'imbarco, lui prova a salire clandestinamente sull'aereo: denunciato

Cronaca

Rimini

| 17:19 - 17 Agosto 2019

Turisti all'aeroporto Fellini di Rimini.

Gli è stato negato l'imbarco sul volo per Tirana a causa di un documento di identità così deteriorato da essere illeggibile. Un 34enne italiano, alle 14.30 di venerdì, ha cercato comunque di salire sull'aereo: con le addette di scalo impegnate nelle operazioni di imbarco, ha utilizzato lo scivolo d'accesso per introdursi nel piazzale dell'aeroporto di Rimini. Due addette si sono però accorte dell'intrusione e hanno chiesto l'intervento della Polaria, che ha provveduto a bloccare il 34enne. Nella concitazione, ha chiesto disperatamente che fosse mostrato il suo documento di idenità al comandante dell'aereo, affinché lo facesse salire a bordo. Al termine delle operazioni di identificazione è stato denunciato per la violazione dell’art. 1231 Codice della Navigazione “Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione”.