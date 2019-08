Insulta agente in abiti civili in discoteca, poi lo aggredisce a morsi e pugni

Cronaca

Rimini

| 13:59 - 17 Agosto 2019

Aveva deciso di trascorrere la serata di venerdì in discoteca, in un noto locale sul lungomare Tintori, ma è stato aggredito ed è finito in ospedale. Disavventura per un 24enne riminese, agente della Polizia Penitenziaria, che è stato inspiegabilmente preso di mira da un gruppetto di nordafricani. L'uomo ha risposto agli insulti qualificandosi e mostrando il tesserino. Il gesto ha spaventato tutti, tranne un 20enne egiziano, che ha continuato a dare in escandescenze e ha cercato di strappargli il tesserino, urlando: "Non me frega un cazzo se sei poliziotto, ti ammazzo", facendo seguire poi insulti ai poliziotti e l'aggressione all'agente, colpito da morsi, pugni e schiaffi. Il personale addetto alla sicurezza è intervenuto, poi sul posto è giunta una pattuglia della squadra Volanti. Il 20enne a quel punto è uscito all'esterno del locale e ha minacciato di ferirsi con un cartello stradale. E' stato però bloccato e arrestato per lesioni, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. Per l'agente aggredito le cure mediche e una prognosi di 12 giorni.