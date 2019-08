Ragazzine 'fanno strage' di portafogli in spiaggia: nascondono il denaro nelle parti intime

Cronaca

Miramare

| 13:30 - 17 Agosto 2019

Hanno rubato quattro portafogli tra gli ombrelloni della spiaggia di Miramare. Due giovanissime ladre sono entrate in azione nella prima serata di venerdì 16 agosto: una 17enne rumena e una 18enne di Agropoli, che però, durante uno dei furti, sono state viste da un bagnante che ha allertato la Polizia. Sentendosi scoperte, le giovani hanno cercato di nascondersi rifugiandosi in un hotel, ma qui sono state raggiunte e fermate dagli uomini della Squadra Volanti della Polizia di Rimini. Nei quattro portafogli che avevano con loro, bottino dei furti, c'erano solo i documenti. La perquisizione personale ha però permesso il ritrovamento del bottino, circa 150 euro, denaro che avevano nascosto nelle parti intime. Al termine delle operazioni la Polizia le ha denunciate per furto.