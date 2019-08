A San Leo torna la magia di AlchimiAlchimie, tra fuochi d'artificio e spettacoli

Eventi

San Leo

| 12:31 - 17 Agosto 2019

Fuochi d'artificio a San Leo.

San Leo ricorda il Conte di Cagliostro con “AlchimiAlchimie”, l’evento che sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 Agosto trasformerà il centro storico leontino in palcoscenico per spettacoli, performance di artisti e compagnie. L'anteprima alle 16 di venerdì 23 agosto, quando il centro storico inizierà ad animarsi con l'apertura del mercatino alchemico. Dal 23 al 26 agosto il palazzo Mediceo ospiterà alcuni Workshop.



La giornata di venerdì 23 proseguirà poi in fortezza dove alle ore 20.45 avrà luogo la cena-spettacolo “Faccia a faccia con Cagliostro”. Una piacevole serata con spettacoli, animazioni, visite guidate e gustando prelibatezze del Montefeltro a cura del Catering Il Sottobosco di Badia Tedalda (AR) nella suggestiva cornice della Fortezza.



IL CLOU DELL'EVENTO. Dal tardo pomeriggio di sabato 24 domenica 25 e lunedì 26 Agosto 2019, musica, colori, suoni, acrobazie, danze, trampoli caleranno poi il Centro Storico di San Leo in un’atmosfera incantata che porterà il pubblico a scoprire la migliore arte itinerante ed audaci esibizioni capaci di mozzare il fiato. Fra gli Artisti dell’edizione 2019 di AlchimiAlchimie troveremo Marta Pistocchi, Auriga Teatro/Andrea Tettamanti, Stefano Paiusco, Compagnia dal pian terreno/Giulio Liguiti, Fabio Saccomani, Aulò teatro, Duo Bum, Choreographic Team Gynnis e Studio 111, Vladimiro Strinati, Compagnia i Burattini della Commedia. Qui il programma completo.



SPETTACOLI PIROMUSICALI. Gli ormai celebri Spettacoli Piromusicali di “AlchimiAlchimie” che tutti attendono di anno in anno con forte trepidazione, anche nell’edizione 2019, pur offrendo la medesima intensità, si distingueranno l’uno dall’altro per le musiche scelte quale base per far “danzare” il fuoco.



Sabato 24 agosto h 23.15: dialoghi Fuochi e voce (Fonti Pirotecnica e Alterecho). Un dialogo di fuochi, parole e musica racconterà come ogni epoca ed ogni popolo, nel tempo, ha scoperto il proprio Cagliostro.



Domenica 25 aprile h 23.15: suggestioni tra colori e musica (Fonti Pirotecnica e Alterecho). Coreografie di fuochi e musica danzeranno sognanti nel cielo sopra San Leo e la Valmarecchia tingendo la notte di colori unici.



Lunedì 26 agosto h 23.15: “Incendio della Fortezza” (Fonti Pirotecnica e Alterecho).Uno straordinario ed intenso spettacolo piro-musicale con coreografie musicali studiate unicamente per l’evento e suggestivi effetti che culmineranno con la magnifica scenografia dell’incendio della Fortezza.



INFORMAZIONI. Il 24, il 25 e il 26 Agosto biglietto di ingresso al Centro Storico € 10,00 intero € 5,00 ridotto (dai 15 ai 18 anni). Gratuito fino a 14 anni. Il biglietto comprende anche l’ingresso alla Fortezza che chiude alle ore 18.00 (ultimo ingresso alle ore 17.30). Con il biglietto di AlchimiAlchimie 2019 si potrà avere uno sconto di € 2,00 sul biglietto intero della Fortezza (Promozione valida dal 27 Agosto al 31 Dicembre 2019). Una buona occasione per visitare uno dei più apprezzati monumenti dell’Emilia Romagna ed entrare in contatto anche con la sua nuova veste di splendida location per la celebrazione di matrimoni e per ricevimenti di nozze all’aperto e al chiuso. Per maggiori informazioni su San Leo Wedding e per prenotare un sopralluogo

Servizio navetta dai parcheggi alla biglietteria, con vettore privato (Autolinee Benedettini Giancarlo).