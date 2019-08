Bellaria, gruppo di ragazzi pesta madre e figli nella notte di Ferragosto

Cronaca

| 09:08 - 17 Agosto 2019

Banda di bulli pesta due ragazzi e la madre nella notte tra il 15 e il 16 agosto a Bellaria. I ragazzi erano appena usciti per andare a comprare i bomboloni per chiudere i festeggiamenti di Ferragosto, mentre la madre li attendeva nella casa affittata per le vacanze. I giovani turisti, di 15 e 18 anni, sono stati avvicinati da un gruppetto di ragazzi, probabilmente stranieri che ha chiesto loro se avevano delle sigarette. Alla risposta negativa è iniziato il parapiglia. I bulli hanno aggredito il 18enne che ha iniziato ad urlare. Sul posto è accorsa la madre che ha cercato di dividerli venendo anche lei aggredita assieme all'altro figlio minorenne. Le grida dei turisti hanno attirato l'attenzione dei vicini permettendo di far scattare l'allarme. I tre sono stati portati in ospedale a Rimini. Il 18enne ha rimediato una frattura al setto nasale, prognosi 25 giorni. Escoriazioni meno serie per la madre e il 15enne. I Carabinieri sono sulle tracce degli aggressori, che si erano dileguati all'arrivo dei militari, grazie anche alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.