Rimini, fanno esplodere il bancomat alla filiale di Riviera Banca in via Circonvallazione Meridionale

Cronaca

Rimini

| 07:57 - 17 Agosto 2019

Il bancomat divelto dall'esplosione.

Un boato all'alba ha divelto il bancomat vicino al centro di Rimini. E' successo in via Circonvallazione Meridionale al civico 54 dove si trova la filiale di Rimini Banca. I malviventi hanno spaccato anche la vetrata vicino allo sportello automatico. Dai primi rilevamenti sembra anche che abbiano spruzzato della vernice nera sulla telecamerina che si trova vicino al bancomat. L'esplosione ha danneggiato anche lo sportello di cassa continua lì vicino. Danni e bottino sono ancora da quantificare. Sul posto per i rilievi e le indagini i Carabinieri.















Seguiranno aggiornamenti