A ferragosto aumentano anche le infrazioni: 78 quelle contestate dalla polizia stradale di Rimini

| 18:39 - 16 Agosto 2019

La locale polizia stradale di Rimini nella giornata di Ferragosto ha controllato 110 veicoli e 130 persone, contestando ben 78 infrazioni al codice della strada, di cui 4 per veicoli privi di copertura assicurativa.



Sono state ritirate 9 patenti di guida, effettuate 5 contestazione per guida in stato di ebbrezza a seguito dei 122 controlli etilometrici fatti.



I controlli per antiabusivismo nel trasporto di persone hanno portato alla contestazione di due violazioni di cui all'art.86 cds per taxi abusivi che trasportavano ignari turisti nei luoghi di divertimento della riviera, a cui sono stati sequestrati i veicoli ai fini della confisca.



La locale polizia ferroviaria, oltre ad identificare una settantina di persone, notificava un daspo urbano nei confronti di un cittadino italiano, elevava 6 sanzioni amministrative per inosservanza all’ordinanza comunale antidegrado, e due sanzioni per violazione del regolamento di polizia ferroviaria.



Intensificato, inoltre, il monitoraggio del web da parte della Polizia Postale al fine di prevenire i reati informatici. Potenziata, infine, l’attività preventiva dalla Polaria in occasione dei numerosi voli in arrivo e partenza con circa 2500 passeggeri identificati e controllati.