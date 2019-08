Sviene in acqua a Bellariva di Rimini, turista in codice rosso Paura per un 70enne, si è sentito male in acqua. rianimato e trasportato in ospedale

| 18:06 - 16 Agosto 2019 Poco dopo le 15 di venerdì, un turista di circa 70 anni ha avuto un mancamento in acqua a Bellariva di Rimini, all'altezza del bagno 98 Aquamarina. Secondo quanto è stato accertato il 70enne è stato improvvisamente colto da malore mentre faceva il bagno. Sarebbe annegato sicuramente se non fosse intervenuto il bagnino di salvataggio. L'uomo è stato riportato a terra e sono scattati i soccorsi. Sul posto è intervenuta un'equipe medica del 118. Il medico di turno vista la gravità della situazione ha trasferito il turista all'ospedale 'Infermi' di Rimini in codice rosso.