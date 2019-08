Eventi a Rimini: cosa fare questo weekend del 16, 17 e 18 agosto. Elenco completo

Eventi

Rimini

| 15:25 - 16 Agosto 2019

Achille Lauro nel piazzale Roma di Riccione.

Tanti gli eventi in programma nel week-end del 16, 17 e 18 agosto tra mostre, concerti, film, manifestazioni ed inaugurazioni.



IN EVIDENZA. Dal 18 al 24 agosto presso Fiera di Rimini va in scena il Meeting per l'Amcizia fra i Popoli. Festival estivo di incontri, mostre, musica e spettacoli. Alla manifestazione saranno presenti grandi nomi del panorama culturale nazionale e internazionale: il giudice emerito della Corte costituzionale Sabino Cassese, il fotografo Tony Vaccaro, lo scrittore Paolo Rumiz, l’architetto Stefano Boeri, il guru digitale Oscar Di Montigny, l’attore Giovanni Scifoni, il regista Gennaro Nunziante, l’astronauta Paolo Nespoli, oltre naturalmente al Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, presente all’inaugurazione. Ricco il calendario degli spettacoli teatrali e musicali con artisti come Edoardo Bennato e Gioele Dix. Al Meeting ci sarà anche una delle opere più monumentali (10 metri per 4) di Mario Schifano, intitolata La Chimera nel contesto della mostra “Now Now. Come nasce un’opera d’arte”. Tanti anche i campioni dello sport come Javier Zanetti, Arrigo Sacchi, Beppe Bergomi, Moreno Torricelli, Valentina Vezzali, Francesca Schiavone, Gianni Maddaloni ecc.



MUSICA. Deejay On Stage a Riccione, il programma del 18 e 19 agosto. Per la data del 18 agosto in programma l'ospite Fred De Palma, l’artista torinese in vetta alle classifiche con Una volta ancora, singolo nato anche grazie al web che ha raggiunto 34 milioni di visualizzazioni in un mese, Federica Abbate con il suo nuovo brano Camera con vista con il feat. di Lorenzo Fragola, e Baby K, una delle regine della musica italiana, tra le artiste più amate e di successo degli ultimi anni.

La sera dopo, lunedì 19 agosto, salirà sul palco un trio tutto al femminile composto da Elodie, un’artista seguitissima dai fan, tra le più eclettiche e interessanti del momento, dalla esplosiva Elettra Lamborghini, uno dei personaggi più amati dalle giovani, un vero fenomeno sui social che presidia con disinvoltura anche il terreno della musica, e dalla misteriosa donna mascherata MYss Keta.



Rossana Casale in concerto all'alba a Riccione domenica 18 alle 5.30 Quarto appuntamento della rassegna Albe in controluce. Quella di domenica 18 agosto (ore 5.30, spiaggia 68, ingresso libero) sarà un’alba ancor più speciale perché ha per protagonista una delle voci più belle e particolari del panorama musicale italiano, Rossana Casale.



Rivivono i fasti dell'Io Street Club con una serata speciale a Castel Sismondo di Rimini. L'avvento del rap, l'evoluzione della musica elettronica e per finire l'esplosione dell'ultimo movimento rock, il grunge, assieme ad uno dei protagonisti della scena musicale riminese degli anni '90, un personaggio che ha fatto ballare generazioni di ragazzi. Willie Sintucci, per anni direttore artistico dell'Io Street club, torna in consolle lunedì 19 agosto (dalle ore 21) per il terzo e ultimo appuntamento di Music Revolutions 1989-1991.



Amarcord Barcelona Disco, i ragazzi degli anni 80 tornano in pista. Trent'anni dopo rivive il mito del Barcelona Disco di viale Vespucci, lungomare di Rimini. Sarà il GhettoQuarantasea, il nuovo locale di Paolo Gabriele, in via Toscanelli a Rivabella, a celebrare una delle discoteche che ha fatto la storia della Riviera, punto di riferimento dell'intrattenimento notturno. Paolo Gabriele, una vita da dj con il soprannome "PaoloNhe", ha voluto fortemente questa reunion, "Rimini 30 anni dopo Barcelona disco", in programma venerdì 16 agosto. Amarcod Barcelona Disco, si parte alle 18 con l'aperitivo, alle 20 cena a buffet e a seguire lo show in consolle: i più grandi successi del dancefloor degli ultimi 30 anni, dalla musica del Barcelona alla musica di oggi.



TRADIZIONE. Fino al 18 Agosto 2019 si terrà il Palio del Daino a Mondaino. Una delle più affascinanti manifestazioni nazionali nel suo genere riconosciuta a pieno titolo dal Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche grazie alla straordinaria meticolosità con cui vengono curati i singoli dettagli.



Domenica 18 agosto al Parco Marecchia vicino al ponte di Tiberio "La Città di Fellini". Si comincia alle ore 19 con musica, gastronomia, animazioni, proiezione di “Amarcord” e presentazione del progetto “Fellini e il sacro”. Chi non ricorda la suora nana di “Amarcord”? E la sfilata di moda di abiti per vescovi e cardinali in “Roma”? Nei film di Federico Fellini la religione è molto presente e viene raccontata con tratti ironici, spregiudicati, stravaganti. Alla maniera di Fellini, insomma.



Nelle colline riminesi si brinda con "Verucchio Calici. In Vino Veritas", sabato giornata finale. Sabato 17 agosto giornata finale dell’ottava edizione di “Verucchio Calici. In Vino Veritas” nel nome del buon vino, dello street food di qualità e della musica dal vivo. E tutto ad ingresso gratuito. Come sempre, basta acquistare alle casse il calice con l’originale tasca e 5 coupon inclusi, al prezzo di 10 euro.



PER LA FAMIGLIA. I denti mancanti, a Santarcangelo trenta artisti per un festival delle arti che esalta anche fotografia e fumetto. Venerdì 16 e sabato 17 agosto torna la sesta edizione de ‘I Denti Mancanti’, arte, spettacoli, concerti, esibizioni, installazioni, con oltre 30 artisti che si alternano a Santarcangelo di Romagna, dalle ore 20,30 alle 24.



A Montescudo torna la Sagra dei Funghi con una speciale degustazione al teatro Rosaspina. Fervono i preparativi in località Montescudo in vista della VII edizione della “Sagra dei Funghi delle Terre di Romagna”, che si svolgerà il 17 agosto nel centro storico del bellissimo borgo della Valconca.



Cattolica, arriva uno speciale scuolabus Lego per vivere un'esperienza spettrale. Sabato 17 e domenica 18 agosto è in arrivo uno speciale scuolabus in Piazza Primo Maggio a Cattolica (dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21.00) che porterà i bambini nel mondo spettrale di Lego Hidden Side. Tutto ha inizio quando due giovani Youtuber, Jack e Parker, scoprono che la loro città, Newbury, è infestata da fantasmi ed iniziano un’elettrizzante caccia per catturarli, riprendendo il tutto con i loro cellulari.