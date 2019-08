Il Presidente del Senato Alberti Casellati inaugura il 40° Meeting di Rimini

Attualità

Rimini

| 13:52 - 16 Agosto 2019

Il Presidente del Senato Alberti Casellati.

Sarà il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati a tagliare il nastro del 40° Meeting di Rimini, il 18 agosto, partecipando al convegno inaugurale intitolato "Persona e amicizia sociale", con l'introduzione di Emilia Guarnieri, presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli e del presidente della Fondazione per la sussidiarietà Giorgio Vittadini. Casellati si soffermerà sul bisogno di costruire una comune prospettiva di speranza e sulla possibilità e capacità di rispondere assieme ai bisogni individuali e collettivi, nella quale si realizza la persona e la sua capacità creativa. Il presidente del Senato interverrà anche sui "corpi intermedi" in cui la personalità e le energie dell'individuo si calano in una dimensione pubblica: famiglia, istruzione e formazioni libere, imprese, terzo settore.