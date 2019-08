Santarcangelo, 40enne si toglie la vita nella sua abitazione

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 13:39 - 16 Agosto 2019

Sgomento a Santarcangelo di Romagna, dove un 40enne del posto si è tolto la vita impiccandosi all'interno della propria abitazione. A scoprire l'estremo gesto, nel tardo pomeriggio di Ferragosto, la figlia insieme alla compagna che si erano recate a casa dopo un pomerggio al mare, facendo la macabra scoperta. Sul posto sono arrivati immediatamente i Carabinieri della locale stazione, insieme ai sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Non si conoscono bene ancora le cause del presunto gesto ma, in città la notizia si è sparsa rapidamente, lasciando tutti nello sgomento.