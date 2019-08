Deejay on Stage, tra gli ospiti del 18 e 19 agosto Elettra Lamborghini, Elodie e Myss Keta

Eventi

Riccione

| 13:29 - 16 Agosto 2019

Elettra Lamborghini.

Dopo la doppietta di Ferragosto che ha trasformato piazzale Roma stracolma di gente in uno spettacolo nello spettacolo, sono in arrivo altre due serate con ospiti attesissimi, che faranno sicuramente ballare e cantare a squarciagola il pubblico di Deejay On Stage.

Domenica 18 agosto gli special guest sono Fred De Palma, l’artista torinese in vetta alle classifiche con Una volta ancora, singolo nato anche grazie al web che ha raggiunto 34 milioni di visualizzazioni in un mese, Federica Abbate con il suo nuovo brano Camera con vista con il feat. di Lorenzo Fragola, e Baby K, una delle regine della musica italiana, tra le artiste più amate e di successo degli ultimi anni.

La sera dopo, lunedì 19 agosto, salirà sul palco un trio tutto al femminile composto da Elodie, un’artista seguitissima dai fan, tra le più eclettiche e interessanti del momento, dalla esplosiva Elettra Lamborghini, uno dei personaggi più amati dalle giovani, un vero fenomeno sui social che presidia con disinvoltura anche il terreno della musica, e dalla misteriosa donna mascherata MYss Keta.

Myss Keta è sicuramente uno dei personaggi dell’anno, con il suo fare irriverente e provocatorio si è fatta strada su You Tube fino ad arrivare a conquistare un pubblico sempre più numeroso e collaborazioni con Gué Pequeno, Mahmood, Gabry Ponte, Gemitaiz, Luché e molti altri.

Nell’estate 2018 è stata ospite dei Tafuzzy Days di Riccione, il festival di musica indie e indipendente che ha lanciato, tra gli altri, Calcutta e Lo Stato Sociale.