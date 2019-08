'Nozze d'argento' con Cattolica per la famiglia Barbera

Turismo

Cattolica

| 13:21 - 16 Agosto 2019

Sono trascorsi 25 anni da quando la famiglia Barbera scelse Cattolica per la prima volta come metà delle proprie vacanze. Giacomo, Daniela e Barbara arrivano puntualmente ogni anno da Torino. "Cattolica è bellissima, la nostra seconda casa. Si consolidano rapporti di amicizia nel tempo", commenta Giacomo Barbera, pensionato che si occupava di rilevazioni ambientali. La moglie Daniela è casalinga, mentre la figlia Barbara è dottoressa commercialista, ma anche giornalista per Rete7 Piemonte ed in particolare della trasmissione Toro Channel. "Auguro a tutti i Piemontesi - dice Barbara - di venire a trascorrere delle giornate a Cattolica. Intrattenimento e accoglienza qui nella Regina sono il binomio perfetto per le nostra vacanze. Ho scoperto, inoltre, c'è ci sono tantissimi supporter del Torino ed ho avuto modo di intervistare in questi giorni personaggi come Eraldo Pecci, Simona Ventura e Raffaello Tonon".

Lo scorso martedì 13 agosto l'Assessore al Turismo ha consegnato ai Barbera la "Targa fedeltà". Una emozione doppia per l’esponente della Giunta Comunale cattolichina che, oltre a presenziare a nome dell’Amministrazione Comunale, da 21 anni fa parte dello staff dell’Hotel Spiaggia che, da più generazioni, dal 1951 viene gestito dalla famiglia Forlani. I Barbera, infine, non ha mancato di lasciarsi immortalare insieme all’Assessore Olivieri e, dopo un piacevole scambio di battute, con un brindisi è stato rinnovato l’appuntamento alla prossima stagione per proseguire ed incrementare gli anni di “fedeltà”.