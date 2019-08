Incidente mortale A14, a perdere vita giovane tra 20-30 anni

Cronaca

Cesena

| 12:41 - 16 Agosto 2019

Polizia Stradale.

E' un giovane, residente nel Bolognese tra i 20 e i 30 anni di età - così come l'altra persona rimasta ferita - la vittima dell'incidente avvenuto poco prima delle 7 sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Cesena Nord e Forlì, in direzione Bologna all'altezza del chilometro 82. Il sinistro ha vista coinvolta una sola auto: quella su cui viaggiavano i due giovani. A quanto appreso, potrebbe essere stato un colpo di sonno del guidatore la causa dell'incidente che ha visto la vettura deviare verso destra la propria marcia e andare a sbattere in un punto dove la carreggiata è delimitata da una barriera di 'new jersey'. A perdere la vita, sempre a quanto appreso, è stato il passeggero mentre il conducente del mezzo è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale della direzione di Tronco di Bologna di Autostrade.