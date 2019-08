Rossana Casale in concerto all'alba a Riccione domenica 18 alle 5.30

Eventi

Riccione

| 10:43 - 16 Agosto 2019

Rossana Casale.

Quarto appuntamento della rassegna Albe in controluce. Quella di domenica 18 agosto (ore 5.30, spiaggia 68, ingresso libero) sarà un’alba ancor più speciale perché ha per protagonista una delle voci più belle e particolari del panorama musicale italiano, Rossana Casale. Con il suo Jazz Quartet - Rossana Casale, voce, Aldo Mella, contrabbasso, Massimo Serra, batteria, Fabio Gorlier, pianoforte, la Casale ci accompagnerà attraverso A mid summer jazz dream, un itinerario che va dai maestri del jazz come Ellington e Gershwin, passando attraverso la passione per Thelonious Monk e alla bossanova di Jobim, per comporre un repertorio di musiche straordinarie e indimenticabili.

Una carriera, quella di Rossana Casale, divisa tra pop e jazz, poi il passaggio totale al jazz: «In verità il jazz è alla base di tutta la mia musica. Di jazz erano i dischi che ascoltava mio padre in casa e con i quali io sono cresciuta. E, poi, la musica delle grandi orchestre americane degli anni ’40 e ’50, Duke Ellington, ad esempio. Ma io ascoltavo anche il funky e la west coast americana, fino ai cantautori che erano la passione di mia mamma. Il pop è stata la scelta iniziale che mi ha permesso di arrivare al grande pubblico, di andare al festival di Sanremo. Ad un certo punto, i miei musicisti, tutti di estrazione e di base jazz, mi hanno proposto di fare una concerto jazz, che ho tenuto con grande timore. Di lì in poi è stato praticamente naturale continuare una passione che, in verità, mi sono sempre portata dietro nei club, mentre la mia carriera pop andava avanti».

Tutti i concerti di Albe in controluce sono realizzati grazie alla collaborazione degli operatori di spiaggia e sono a ingresso libero.