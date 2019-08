Eventi

Verucchio

| 10:09 - 16 Agosto 2019

Calici di stelle a Verucchio - foto di Giacomo Cecchetti.

Sabato 17 agosto giornata finale dell’ottava edizione di “Verucchio Calici. In Vino Veritas” nel nome del buon vino, dello street food di qualità e della musica dal vivo. E tutto ad ingresso gratuito. Come sempre, basta acquistare alle casse il calice con l’originale tasca e 5 coupon inclusi, al prezzo di 10 euro.

26 i produttori presenti con i migliori vini delle cantine del territorio romagnolo e italiano.

10 i produttori che fanno di piazza della Collegiata un gustoso angolo “street food” con formaggi, salumi, spianate, piadine, porchetta e pesce al cartoccio.

7 i concerti in contemporanea e tutti dal vivo nel suggestivo scenario del centro storico di Verucchio. Sabato 17 agosto la scaletta prevede:

Sara Jane Duo in via Brizzi

Tacabanda Ligabue Tribute Band in Piazza Battaglini

Diamond Dogs - Marches & Righini in Piazza Malatesta

Lunanoa - Musica Salentina al Museo Civico Archeologico

Sonia Davis in via Mura del Fossato

Guardrails #Rock'n'Roll Band in via Martiri

Dj Set Funk & Soul di Daniele Sapigni Vinyl Player al piazzale dell’Ex Macello

Silvia Dolores & Jazz Devin alla Rocca Malatestiana.

Non solo Vino a #VerucchioCaliciinVinoVeritas: Le novità dell’edizione 2019

L’Area “Drink Different” di #VerucchioCaliciinVinoVeritas

Le antiche Mura del Fossato ospitano l’area “Drink Different” in cui sarà possibile far godere occhi e palato: gustando prelibati cocktail a base di vermouth, realizzati in collaborazione con Cocchi di Torino, e volgendo lo sguardo alla vallata cui le mura fanno da cornice.

La Festa di #VerucchioCaliciinVinoVeritas

Il Piazzare dell’Ex Macello ospita la Festa #VerucchioCaliciinVinoVeritas.

Yoga al tramonto con la maestra Elisa Polidori e calice di Veruccese sullo spalto della rocca. Poi inizia la festa, tutt’attorno al Dj Set Funk & Soul di Daniele Sapigni Vinyl Player... Asado Argentino De la Gueya, le tapas e la sangria di Soul Kitchen e i cocktail di Paolo del Caffè Centrale di Santarcangelo. #ilpartydiverucchiocalici

E non è finita. La monumentale Rocca Malatestiana sventolerà “le drapeau blue, blanc e rouge”: dopo Argentina e Spagna, è volta della Francia nazione ospite con la sua musica e i suoi vini. “Les voyageurs” saranno avvolti dalle “bulles francaises” presentate dall’Associazione Tamada’ – Vino in Circolo, cui faranno da cornice le frizzanti note, tutte francesi di Silvia Dolores & Jazz Devin.

Altra novità 2019 è la Puglia, Regione Ospite! Il Museo Civico Archeologico, perla della storia verucchiese, sarà aperto al pubblico con possibilità di visite guidate. I signori viaggiatori saranno catapultati sul “tacco dello stivale” con i vini del Salento e i gustosi piatti preparati dallo chef Giuseppe Gasperoni dell’Osteria del Povero Diavolo di Poggio Torriana, che per l’occasione ha elaborato un percorso degustazione composto da 4 piatti abbinati ad altrettante varietà di vini salentini.

Vino e cibo da leccarsi i baffi saranno accompagnati dalle frizzanti note del gruppo musicale Lunanoa, gruppo di musica popolare che propone un repertorio di tarantella, pizzica, stornelli e serenate alla maniera salentina.

Il percorso di degustazione è su prenotazione: la cornice – il Chiostro del Monastero Agostiniano – è meravigliosa e i posti limitati. Info e prenotazioni: 334 3430045.

In Vino Veritas è anche… giallo!

Buon vino, gastronomia da leccarsi i baffi, musica e… letture gialle con cui brindare!

Il nuovo romanzo giallo In vino Veritas (Capire Edizione, pp.276, euro 14), appena pubblicato nel luglio scorso, segna l’esordio letterario del giornalista riminese Pier Luigi Martelli. Una scrittura raffinata, dove ogni dettaglio diventa un elemento prezioso per la risoluzione di un caso intricato, dove la trama si presenta come un mosaico e ogni tassello nasconde un ricordo, un segreto, una bugia, un amore, un omicidio.

Il romanzo verrà presentato sabato 17 agosto, alle 19, al Museo di Verucchio, sempre nell’ambito di “Verucchio Calici, in Vino Veritas”.

Grazie alla collaborazione delle associazioni di volontariato locali, è disponibile un servizio navetta, in entrambe le serate con partenza da Villa Verucchio e arrivo a Verucchio, in via Brizzi, al fine di favorire la viabilità comoda e sicura. Servizio continuato dalle 19.30 alle 00.30 alla modica cifra di 1,00 euro a corsa.

Posti auto numerosi in tutto il territorio del capoluogo.