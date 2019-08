Rimini, entra in hotel nella notte e spacca tutto quello che trova

Cronaca

Rimini

| 09:08 - 16 Agosto 2019

Un turista 20enne italiano ha scatenato il panico in un hotel riminese qualche notte fa. Il giovane, senza nessun motivo apparente, è entrato nella struttura in piena notte e ha iniziato a dare i numeri. Il portiere di notte e un cliente hanno cercato di bloccarlo senza risultato. Il 20enne è salito ai piani alti iniziando a prendere a calci e pugni le porte delle camere e tutti gli arredi che incontrava. Anche l'arrivo dei Carabinieri non ha fermato la furia del ragazzo che li ha aggrediti e avrebbe morso un militare ad una mano. Alla fine è stato bloccato e sedato da personale del 118. E' accusato di resistenza, violenza, lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato.