Spiagge affollate a Rimini per ferragosto: "sembrano i tempi d'oro della Riviera"

Attualità

Rimini

| 12:31 - 15 Agosto 2019

Bagnanti sulla spiaggia di Rimini a Ferragosto.

Sole e temperature miti hanno caratterizzato la giornata di ferragosto, condizioni ideali per vivere una giornata all'aria aperta, tra l'entroterra e la spiaggia. Sono stati tantissimi i riminesi che hanno scelto il verde dell'Alta Valmarecchia e della Valconca per ferragosto, ma allo stesso tempo anche le spiagge sono state affollate di cittadini, turisti e visitatori. "Sembra il ferragosto degli anni storici", rileva il "Bagnino d'Italia" Gabriele Pagliarani, titolare del bagno 26. "C'è il pienone, c'è stato anche ieri e ci sarà nel weekend. Una bella boccata d'ossigeno perché quest'anno non abbiamo lavorato come negli anni precedenti, a causa della crisi, ma anche dei problemi legati alla balneazione e le voci messe in giro non vere" (il riferimento è al divieto temporaneo per poche ore, a fine luglio, a seguito di alcuni controlli di arpae; divieti revocati dopo i risultati delle controanalisi). Mauro Vanni, presidente della cooperativa Bagnini Rimini Sud, conferma: "Sembra davvero di essere tornati agli anni '70-'80, dappertutto c'è il pienone, tante famiglie, ottima clientela, ombrelloni tutti occupati". Le avvisaglie c'erano state qualche ora prima: "Ieri sera con un Mare di fuoco a Miramare c'è stata l'apoteosi (circa 25.000 persone, secondo gli organizzatori), non c'era posto neanche per appoggiare una bicicletta. La Riviera tiene molto bene a livello turistico, nonostante in giro, in Italia, tra gli operatori, tutti piangano per il calo di presenze". Agosto non era partito sotto i migliori auspici: "Vero, quest'anno meno turisti. Ma il boom di Ferragosto ci fa ben sperare. Evidentemente in molti quest'anno hanno tardato le ferie e da questa settimana si sono concentrate più presenze. Il trend positivo dovrebbe proseguire nelle prossime due settimane, in genere fine agosto è un periodo molto propizio per noi riminesi".