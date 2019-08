In 25.000 sulla spiaggia di Miramare per gli spettacolari show di 'Un mare di fuoco'

Attualità

Rimini

| 11:45 - 15 Agosto 2019

Spettacolare gioco di fuoco sulla spiaggia di Miramare.

Nonostante le condizioni meteo incerte degli ultimi giorni, a Miramare nulla avrebbe fermato la messa in scena del più grande appuntamento della stagione estiva: "Un Mare di Fuoco", la manifestazione che ha compiuto una stagione emozionante e mai prima d’ora così partecipata sulla riviera riminese, ha animato la riva del mare per il quinto anno consecutivo lasciando di nuovo tutti a bocca aperta. Almeno venticinquemila presenze, oltre cinquecento calici di vino venduti, 11 Baie del Fuoco allestite, 7 aree musicali attive tra band e dj set: una lingua di fuoco unica ha incantato migliaia di turisti e residenti che, in una passeggiata lunga 2 km sulla battigia tra il bagno 130 e il 150, si sono goduti spettacoli di incantatori, danzatori e acrobati del fuoco. Il migliore esordio del Ferragosto riminese, senza ombra di dubbio; un cult della rassegna di eventi estiva; un brillante prodotto che certifica lo sviluppo e la crescita di Spiaggia Rimini Network, il consorzio che riunisce 220 operatori di spiaggia di Rimini Sud.



TRENTA PERFORMANCE E IL PRIMO BRINDISI



Protagonisti della serata, oltre all’intrattenimento, i tantissimi ospiti del food and beverage che in più punti lungo il percorso hanno deliziato i palati con le tipicità del gusto riminese: fritto misto di pesce, grigliate di carne, polpette al sugo, piada e spiedini di pesce serviti a tantissimi ospiti sulla riva, a pochi metri dall’acqua, e presso i chiringuiti, nella magica ambientazione della spiaggia di notte. Oltre cinquecento i calici di vino delle tradizionali cantine dell’entroterra del Consorzio Vini di Romagna sono stati distribuiti agli accorsi, le degustazioni di venti etichette locali a riempire l’attesa tra una replica e un’altra di decine di spettacoli del fuoco.



L’organizzazione centra così un altro obiettivo della stagione avvalendosi di un prestigioso cast artistico: Il Drago Bianco, Messer de la Brace, Respyro, Kiricicla Flame e Devas; insieme alle band Monkey’s Arm Blues Band, il Lellouche Duo, i Tennisfield e i Miami and the Groovers. 20 bagni di musica, 20 bagni di show e performance incandescenti, un incredibile palinsesto per un’incredibile festa. Sul finire della serata, un colorato spettacolo pirotecnico ideato e realizzato da Fonti Pirotecnica a incorniciare una nottata incantevole.