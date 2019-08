Weekend di ferragosto con il sole e temperature gradevoli, poi torna il caldo africano

Attualità

Rimini

| 11:15 - 15 Agosto 2019

Scorcio della spiaggia libera di Riccione nella mattinata di ferragosto.

Uno splendido giorno di ferragosto, caratterizzato da temperature gradevoli e dal sole. Le previsioni dei giorni scorsi hanno delineato il quadro con precisione. Venerdì 16 agosto, in prima mattinata, possibile qualche piovasco, specie in costa, ma solo una piccola parentesi in un weekend soleggiato. Da domenica il caldo inizierà a farsi sentire nelle zone di pianura interne. Poi tornerà protagonista l'anticiclone africano, con temperature massime sui 34° nell zone interne.



VENERDI 16 AGOSTO



Avvisi: nessuno.



Stato del cielo: parzialmente nuvoloso al mattino, perlopiù sereno nel pomeriggio-sera, salvo il passaggio di velature medio-alte.



Precipitazioni: a carattere di rovescio nella prima parte della mattinata, specie a ridosso della fascia costiera. Assenti nel resto della giornata.



Temperature: stazionarie, con valori minimi compresi fra i +15° delle zone interne e i +19° della costa, massime non superiori a +27°.



Venti: deboli-moderati da Est/Nord-Est su tutta la provincia.



Mare: poco mosso.



Radiazione UV: 5/8 (media).



Attendibilità: alta.



SABATO 17 AGOSTO



Avvisi: nessuno.



Stato del cielo: poco nuvoloso per il passaggio di velature medio-alte che si alterneranno a maggiori spazi di sole.



Precipitazioni: assenti.



Temperature: in aumento, con valori minimi compresi fra i +16° delle zone interne e i +20 della costa, massime che si spingeranno non oltre i +30°.



Venti: deboli di Libeccio da Sud-Ovest nell’interno, di brezza da Est/Sud-Est lungo la costa.



Mare: poco mosso.



Radiazione UV: 5/8 (media).



Attendibilità: alta.



DOMENICA 18 AGOSTO



Avvisi: nessuno.



Stato del cielo: parzialmente velato al mattino, sereno nel pomeriggio-sera.



Precipitazioni: assenti.



Temperature: in ulteriore lieve aumento, con valori minimi compresi fra i +17° delle zone interne e i +20° della costa, massime fino a +32° in pianura, non oltre +29° sulla costa.



Venti: deboli di Libeccio da Sud-Ovest nell’interno, di brezza da Est/Sud-Est lungo la costa.



Mare: poco mosso.



Radiazione UV: 5/8 (media).



Attendibilità: alta.



TENDENZA: nei giorni a seguire assisteremo ad un nuovo rinforzo dell’Anticiclone nord-africano, responsabile di un ulteriore aumento delle temperature, con massime fino a +34/+35° sulle aree di pianura. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi, il tempo sarà stabile.



