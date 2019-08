Ferragosto, entroterra preso d'assalto: coda sulla Marecchiese tra Pietracuta e Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 11:04 - 15 Agosto 2019

La coda sulla Strada Provinciale Marecchiese all'altezza di Campiano di Talamello.

Si segnalano code sulla strada Marecchiese, nella mattinata di ferragosto, tra Pietracuta di San Leo e Novafeltria. Il traffico è fortemente rallentato in direzione Rimini-Novafeltria a causa delle tante persone che hanno scelto di trascorrere il 15 agosto nell'entroterra, complice anche la splendida giornata di sole con temperature gradevoli. Qualche disagio dunque per gli automobilisti che si sono messi in viaggio, la coda infatti non tende a diminuire (orario attuale le 11), ma una bella notizia per gli operatori economici del territorio. Oggi si prevede il pienone nei ristoranti della zona.