TV:Dal 26 agosto su Vga appuntamenti con Rimini calcio, calcio locale e giovanili. Novità: Pedini, Bronzetti e Stella

Sport

Rimini

| 08:34 - 15 Agosto 2019

in foto: Bronzetti, Pedini e Stella.

Tornano ad accendersi i riflettori sul campionato, e con la serie C scende in campo anche 'SportUp', lo storico programma che racconta ai riminesi gioie e dolori del Rimini Calcio.



Fischio d'inizio previsto lunedì 26 agosto alle 21.05 - in onda su Rete8 Vga TeleRimini (canale 86) e in replica su 7Gold - con tante novità che accompagneranno la stagione, a partire dalla conduzione affidata al giornalista Daniele Manuelli, nonché ideatore del programma giunto alla sua ottava edizione.



A fare da spalla al giornalista molisano, si alterneranno Silvia Pedini, Genny Bronzetti e Corin Stella, quest’ultima (laureanda in Cultura e Tecniche della moda) al suo esordio nel mondo televisivo e del pallone. Le prime due invece, sono conosciute al grande pubblico per aver partecipato e condotto in passato trasmissioni televisive riscontrando notevole successo. Proprio la presenza di Pedini e Bronzetti arricchisce il programma di un mix di fascino, simpatia, esperienza e professionalità. Stella invece rappresenta una piacevole scommessa.



Dalla conduzione al banco degli opinionisti. Il programma punterà su linguaggio e ritmo veloci, sulla qualità giornalistica di Giorgia Bertozzi e della new entry Roberto Daltri (firma del Resto del Carlino); sull'apporto qualitativo degli opinionisti Renzo Baldisserri, Mirco Mariotti, Cristiano Cerbara ed Emanuele Pironi e sul commento tecnico di Massimo Zanini.



Dibattiti, curiosità, approfondimenti, inchieste, servizi, interviste e non solo. Nel programma non mancherà, nel commento del weekend calcistico, un’immancabile dose di ironia associata alla vena polemica, mantenendo nel contempo sempre vivo il senso di divertimento e di obiettività giornalistica che sta alla base dello sport più amato dagli italiani.





Oltre a “SportUp” al via lunedì 26 agosto, dalle ore 19:55 (in onda sempre su Vga TeleRimini e in replica su 7Gold) la trasmissione “Calcio di Rigore”, il format dedicato al calcio locale emiliano-romagnolo e a quello marchigiano.



Sintesi, approfondimenti, dibattiti e relative curiosità con ospiti in studio per analizzare tutti i tornei dalla serie D alla Prima Categoria Romagna con una finestra dedicata alla Promozione Marchigiana. Inoltre grazie alla speciale partnership con PuntogoldSport verranno trasmesse le immagini inerenti alla Seconda e Terza Categoria con relativa presenza in studio dei protagonisti.



Al timone della trasmissione -per il quinto anno consecutivo - il giornalista Daniele Manuelli, affiancato nelle vesti di opinionista fisso da Giacomo Alpini e da Renzo Baldisserri. Anche in questo caso, a fare da spalla al giornalista molisano, si alterneranno Silvia Pedini, Genny Bronzetti e Corin Stella.





Infine, a partire da settembre, ogni giovedì sera in prima serata alle 20:30 su TeleRimini (ch 86) e in replica su 7Gold l’appuntamento è con “Fase di Crescita”; il focus dedicato alla crescita dei ragazzi attraverso lo sport. Il programma a cura di Daniele Manuelli sarà un vero approfondimento sul settore giovanile delle varie squadre emiliano-romagnole, con la partecipazione (sul versante Emilia) di Mirco Mariotti: “un format - spiega Daniele Manuelli - con l’obiettivo di dare ulteriore visibilità alle realtà locali e non solo”.



Tutte le pagine presenti sui social sono gestite da Matteo Zampini.





Altre informazioni:



Canale Tv: Vga Telerimini (canale 86) e 7Gold (canale 13)

Diretta YouTube: VgaTeleRimini

Partnership Programmi: RadioBruno Rimini, AltaRimini, RomagnaSport, Senesparla, PuntogoldSport.

Pagine Facebook: SportUp Rimini, Calciodirigore.official, Fase di Crescita

Numero dirette, sms e Whatsapp: 333.6094299

Studi televisivi: Grattacielo di Rimini (viale Principe Amedeo 7).