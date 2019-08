Ferragosto a Rimini: eventi 15 agosto 2019. Elenco completo

Eventi

Rimini

| 19:20 - 14 Agosto 2019

Disco party, foto di repertorio.

Dai concerti agli eventi in programma per il giorno di ferragosto, in città non mancano divertimenti e occasioni per passare piacevolmente il tempo.



MUSICA. Si parte con la musica. Appuntamento alla Rimini Beach Arena, sulla spiaggia di Miramare (zona ex colonia bolognese), che il 15 agosto propone l’evento Circoloco, un party in stile Ibiza, con musica e dj. Lo stesso giorno la spiaggia di Cattolica s’illumina con il ‘Grande spettacolo pirotecnico’, un’esplosione di centinaia di fuochi d’artificio.



A Cattolica per il ferragosto saranno protagonisti il pianista di fama internazionale Matthew Lee e un grande spettacolo dei fuochi artificiali. Matthew Lee torna dopo un anno in Romagna con il suo tour “Rock’n’Roll Sun”, versione estiva e rivisitata di "Piano Man Live". L'evento gratuito si svolgerà in Piazza I° Maggio dalle 21,30.



Al Beky Bay di Bellaria Igea Marina va in scena il party di Ferragosto più pop e colorato dell'estate. Forever Young on the beach è la festa che incalza il passato e il presente in un'alchimia di musica, scenografie e gadget settanta-ottanta- novanta. La festa inizia alle 21 con la cena con i piedi sulla sabbia a pochi passi dal mare. Coinvolgeranno tutti i presenti i Qluedo.



A Montefiore Conca, la sera di ferragosto sarà allietata dalla musica del Trio Clajarò. Una miscela di svariati generi e tanta passione per la musica nella proposta di cover e brani originali dal sapore un po' retrò, con riferimenti al soul, al funky, al blues, al reggae, alla bossa e al jazz. Al termine del concerto Cocomerata di Ferragosto organizzata dalla "Locanda il Grillo".



TRADIZIONE. Per chi è alla ricerca della tradizione, inizia proprio il 15 di agosto il Palio del Daino a Mondaino di Rimini, rievocazione storica tra costumi e antichi mestieri in cui si sfidano le quattro contrade del paese.



CULTURA. Non solo musica e divertimento, ma anche cultura. Il Museo della Città “Luigi Tonini” e la Domus del Chirurgo rimarranno aperti anche nel giorno di ferragosto con orario festivo (10-19). Un percorso che si amplia a comprendere il vicino sito archeologico di piazza Ferrari con i resti della Domus del Chirurgo, nota a livello internazionale per il ritrovamento del più ricco corredo di strumenti chirurgici giunto a noi dall’antichità.



Ferragosto è anche l’occasione per visitare Castel Sismondo con la mostra a cura di Luca Beatrice "Revolutions. L'arte del mondo nuovo - 30 anni dopo" mentre l‘adiacente piazza intitolata a Francesca da Rimini ospiterà gli ultimi appuntamenti della rassegna concertistica estiva organizzata dalla "Filarmonica Città di Rimini”. A Ferragosto si potrà visitare anche il nuovo cinema Fulgor, il cinema forse più famoso al mondo per essere stato protagonista della vita e delle opere di Federico Fellini e oggi ridisegnato dal premio Oscar Dante Ferretti, grazie alla visita guidata del giovedì sera organizzata da Discover Rimini.



Il Teatro Galli sarà come sempre al centro dell’attenzione con le visite guidate del venerdì e la premiazione del Concorso Rudolf Noureev, che vede Carla Fracci come ospite della serata di domenica 11 agosto, mentre la nuova piazza sull’acqua al Ponte di Tiberio accoglierà l’iniziativa gratuita Tiberio CinePicnic con tutti i film della 5 giorni conclusiva della Rassegna cinematografica La Vela Illuminata 2019.



EVENTI PER LA FAMIGLIA. Ferragosto dedicato alla famiglia al Parco Marecchia di Rimini, a pochi passi dal bimillenario Ponte di Tiberio, grazie a Tiberio Cinepicnic l’arena cinematografica più intrigante dell’estate: l’ingresso alla manifestazione è gratuito, l’apertura degli stand gastronomici, a sostegno dell’iniziativa, è alle ore 19, si può acquistare il necessario per il picnic e sistemarsi sul prato con coperte o plaid ed attendere l’inizio delle proiezioni, previsto per le ore 21.15.



Giovedì 15 agosto è in programma il film d’animazione Disney Oceania diretto dai veterani John Musker e Ron Clements, gli stessi de “La sirenetta” e “Aladdin”: Vaiana, giovane Maori, sogna sin da bambina potersi spingere oltre la proibita barriera corallina per sapere cosa c’è oltre quel limite. Il viaggio nell’oceano, in compagnia del semidio Maui, sarà occasione per scoprire i pericoli che minacciano il suo villaggio.



ENTROTERRA. Vedere sorgere il sole di Ferragosto sul Sasso Simone circondati solo dai suoni della natura e, a partire dalla Torre di Bascio, scoprire antichi luoghi nascosti del Parco accompagnati dalla buona musica di Carlo Maver: queste sono le due proposte di Ferragosto, fuori dalla folla della riviera, per ritrovare silenzio e tranquillità nel Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello, quel “Mare Verde” che collega Romagna, Marche e Toscana.



Leggi anche il meteo di Ferragosto a Rimini