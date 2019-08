Il distaccamento estivo dei pompieri di Bellaria Igea Marina rischia la chiusura anticipata

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 15:38 - 14 Agosto 2019

Un momento dell'inaugurazione del distaccamento dei vigili del fuoco di Bellaria lo scorso 4 luglio.

Il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Bellaria Igea Marina, in funzione nel periodo estivo, è a rischio chiusura anticipata, in quanto i fondi stanziati a bilancio dalla direzione regionale sono inferiori al necessario. La chiusura avverrebbe nel cuore della stagione estiva, il 23 agosto. Lo spiega Funzione Pubblica Cgil Rimini-Regione Emilia Romagna, che chiede di rispettare i tempi di apertura annunciati in precedenza: dal 4 luglio al 2 settembre. La richiesta è stata inoltrata con una lettera alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco e all'Agenzia Regionale di protezione civile. "Il presidio di Bellaria Igea Marina si è dimostrato efficace per mantenere un alto standard di salvaguardia del territorio, pertanto, per garantirne l’operatività, è necessario che entrambe le strutture, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, procedano con adeguati correttivi ed integrazioni di bilancio".