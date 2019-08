Tennis, a Viserba in grande evidenza le giovani Chiara Giorgetti ed Asia Bacchilega

Sport

Rimini

| 14:15 - 14 Agosto 2019

A Rimini, Viserba e Igea marina in corso i tornei.

Due giovani romagnole, la lughese Asia Bacchilega, allieva dell’Easy Tennis, e la beniamina di casa, Chiara Giorgetti, avanzano nel tabellone finale del torneo Open femminile del Tennis Viserba. Turno di qualificazione: Alessia Duchi (3.5)-Matilde Buldrini (3.1, n.1) 6-3, 4-6, 12-10, Lidia Di Giovanni (3.1, n.5)-Chiara Bartoli (3.3) 6-0, 6-2, Asia Bravaccini (3.2, n.6)-Giorgia Benedettini (3.3) 6-0, 6-1, Gemma Sgariglia (3.2, n.7)-Evelyn Amati (3.4) 6-0, 7-5, Greta Vagnini (3.2, n.8)-Alice Franca (3.4) 6-1, 6-1. 1° turno tabellone finale: Asia Bacchilega (2.8)-Lucrezia Vagnini 6-4, 6-1, 2° turno: Chiara Giorgetti-Sofia Betti (2.8) 6-4, 6-4.



RIMINI. Alle battute finali sui campi del Circolo Tennis Cicconetti il 4° trofeo “Gelateria 3Bis”, il torneo nazionale maschile di 4° categoria. In grande evidenza sui campi di casa Umberto Calcagno, ex giocatore della Rimini Calcio, che ha raggiunto le semifinali in compagnia di Adriano Iannello, Roberto Casadei (Ct Casalboni) ed Edoardo Borgogelli. Quarti: Adriano Iannello (4.1)-Sandro Grossi (4.1) 6-3, 6-1, Roberto Casadei (4.1)-Fabrizio Cristoni (4.1) 6-0, 6-3, Edoardo Borgogelli (4.1)-Tomas Zannoni (4.1) 6-3, 7-6, Umberto Calcagno (4.2)-Nicolò Balducci (4.1) 6-3, 6-3. Questa sera le semifinali, venerdì alle 20 la finalissima.



IGEA MARINA. Si è allineato ai quarti di finale il torneo nazionale Open femminile del Circolo Tennis Venustas, il memorial “Luciano Gugnali” (800 euro di montepremi). Negli ottavi brillano Matilde Magrini e due riminesi, Emma Ferrini, allieva della Pro Tennis School a Rivazzurra, ed Alessia Cecchini. Ottavi: Magrini (2.4)-Beatrice Letizia (2.6) 7-5, 6-2, Ferrini (2.5)-Sara Dradi (2.7) 6-3, 6-1, Cecchini (2.6)-Linda Alessi (2.5) 7-5, 6-1. Per oggi il programma scatta alle 16 con De Vescovi-Magrini, Mazza-Ceccarini, Serena Gugnali-Ferrini e Cecchini-Omiccioli.