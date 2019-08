Otto ballerini protagonisti della festa di ferragosto ad Aquafan Riccione

Eventi

Riccione

| 13:39 - 14 Agosto 2019

Gli aquadancers (foto Paritani).

In Piscina Onde all’Aquafan di Riccione ci si diverte da dieci anni con una sorta di rito collettivo che piace e ripiace a tutti: la Maxi Onda. Per Ferragosto la festa sarà ancora più grande.

Il corpo di ballo e lo speaker dj Franky, dal 2009, coinvolgono tutti i giorni migliaia di persone nella piscina più grande della Riviera, in un momento di puro divertimento, tra le onde e le hit dell’estate.

Quest’anno quello che è l’appuntamento quotidiano più atteso di Aquafan festeggia 10 anni e la direttrice artistica e la coreografa Elena Ronchetti ha pensato di onorare la Maxi Onda ripercorrendone la sua storia.



Con impeccabile outfit da marinai, in scena sul grande palco della Piscina Onde otto ballerini professionisti, gli Aquadancers. A guidare la truppa e il pubblico, l’anima del parco: il frontman dj Franky (alias Francesco Chiappinelli) che ripercorre tutte le ultime dieci stagioni di Aquafan, scatenando il pubblico con le più belle hit dal 2009 ad oggi.



Così ogni giorno il rito collettivo si consuma coinvolgendo sia i piccolissimi che gli over: non manca proprio nessuno in piscina per ballare e cantare. Il risultato è uno spettacolo forte anche dal punto di vista scenografico: nel momento che Franky da showman navigato chiede al pubblico di sollevare l’acqua verso il cielo, la Piscina Onde è un vera esplosione di entusiasmo.