Betobahia lancia il nuovo tormentone musicale con Massimo Pazzaglini

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:20 - 14 Agosto 2019

Da sinistra Gabriele Pagliarani, Betobahia e Massimo Pazzaglini.

Il nuovo tormentone di Betobahia è un successo: migliaia di clic per il brano "Vieni in Romagna". Racconta Betobahia: "E' una canzone estiva solare, spensierata, da ascoltare sotto l'ombrellone. Racchiude tutta l'allegria contagiosa del popolo e dei suoi personaggi romagnoli, un po' ruspanti un po vitelloni, che che si possono incontrare in qualsiasi lido da Cattolica a Ravenna. Gente semplice, lavoratori dal grande cuore legato a questa terra che non stanca mai di stupire e creare nuove mode ed emozioni". Su Facebook oltre 300.000 visualizzazioni in pochi giorni per il video con protagonisti principali il cantante Betobahia, Massimo Pazzaglini e Gabriele Pagliarani, il bagnino d'italia. "Era fine giugno quando ricevo una telefonata dal mitico Massimo Pazzaglini. Mi dice, sono un tuo fans e seguo le tue produzioni musicali, cosa ne dici se facciamo una canzone insieme?", racconta Betobahia, nome d'arte di Alberto Pazzaglia. Nel giro di tre giorni è nato "Vieni in Romagna", una canzone latino-romagnola su base reggaeton scritta assieme a Luca Bongiorni. Il videoclip è stato registrato in parte sulla spiaggia di Bellaria igea Marina al Bagno 49 nell'occasione della festa di Anniversario dei 15 anni di "Ciapa la Galeina", poi in seguito al bagno Tiki 26 di Rimini di Gabriele Pagliarani.