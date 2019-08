Ferragosto, tutto il bello di Rimini in mostra, tante iniziative per cittadini e turisti

Eventi

Rimini

| 12:09 - 14 Agosto 2019

Mostra "Revolution" a Rimini.

Per Ferragosto Rimini si tuffa nella cultura. Tante le iniziative offerte agli ospiti e ai cittadini con con il programma Tra Antico e Presente: le sere d'estate tra arte e cultura e con gli spazi culturali aperti al pubblico per tutto il lungo fine settimana.

A iniziare da Castel Sismondo, la residenza fortezza di Sigismondo Pandolfo Malatesta, che ospita fino al 25 agosto la mostra Revolutions 1989-2019 L’arte del mondo nuovo 30 anni dopo curata dal critico d’arte Luca Beatrice. La mostra racconta attraverso oltre sessanta opere come la caduta del Muro, la rivolta di piazza Tienanmen, la fine della guerra fredda e la prima guerra nel Golfo influenzarono l’arte di quegli anni. In Italia emergono tanti giovani artisti dal mondo indipendente, dagli spazi alternativi, dalle gallerie di proposta e dai primi musei interamente dedicati al contemporaneo. Cosa è rimasto, di tutto questo, trent’anni dopo? La mostra, aperta al pubblico con ingresso gratuito dalle ore 18 alle ore 23 tutti i giorni da martedì a domenica, consente ai visitatori di scoprire anche gli spazi del Castello malatestiano, gioiello rinascimentale al centro di un importante percorso di riqualificazione urbana e cuore del futuro Museo Fellini.

ll Museo della Città “Luigi Tonini” con la Domus del Chirurgo (via L.Tonini, 1 e piazza Ferrari), sono visitabili tutti i giorni, escluso lunedì, e anche a Ferragosto dalle 10 alle 19. Inoltre in occasione della Shopping night, mercoledì 14 agosto il Museo e la Domus rimangono aperti fino alle 23, con ingresso gratuito a partire dalle ore 19. Il Museo della Città, nel settecentesco Collegio dei Gesuiti, raccoglie l'eredità storico-artistica-archeologica di Rimini, in un percorso che comprende anche il vicino sito archeologico della Domus del Chirurgo, nota a livello internazionale per il ritrovamento del più ricco corredo di strumenti chirurgici giunto a noi dall’antichità.

La sede museale ospita in questo periodo alcune esposizioni temporanee:

B-Archive. Le opere donate all'Archivio Biennale Disegno

A cura di Alessandra Bigi Iotti e Franco Pozzi, l’esposizione presenta le recentissime acquisizioni di disegni legate alla manifestazione Biennale Disegno Rimini. Più di cento disegni contemporanei donati da artisti provenienti da tutta Italia e in parte anche dall’estero, da quelli più affermati come Davide Benati, Giovanni Frangi, Vittorio d’Augusta, Graziano Pompili e Massimo Pulini, ai giovani che si sono avvicendati a Cantiere Disegno nel corso delle tre edizioni della biennale. Opere contemporanee cui si aggiunge un piccolo nucleo di fogli antichi e del ‘900. La mostra rimane aperta fino al 15 settembre.

Del processo e dell'archivio. Rudy Cremonini

Rudy Cremonini, artista bolognese, tra i più stimati interpreti della pittura contemporanea è protagonista della mostra personale curata da Massimo Pulini, allestita al Museo della Città fino al 22 settembre. In esposizione alcune serie recenti di opere caratterizzate da una pennellata liquida e da una mirabile sintesi che trasforma la visione in un racconto sognato e ineffabile.

L'artista ha selezionato alcuni dipinti e sculture conservate nei depositi, istituendo singolari intrecci di tempo e di memoria, attraverso installazioni dialettiche. Da quel letargo artistico ha dunque riportato alla veglia alcuni dipinti frammentari, laceri o solamente impolverati, che diventano testimoni del prima, evocatori del fluire del tempo e, forse, di stagioni più incantate della nostra. Le mostre, a ingresso gratuito, sono visitabili negli orari di apertura del Museo.

Tra Antico e Presente: le sere d'estate tra arte e cultura, a cura di Rimini Reservation e del Comune di Rimini, propone percorsi guidati alla scoperta di luoghi della città ricchi di storia. Tra questi il rinato Teatro Galli che svela al visitatori i propri spazi ricostruiti secondo il progetto originale.

In calendario nella settimana di Ferragosto:



Visite Guidate

Venerdì 16 agosto

a cura dei Musei Comunali di Rimini

Il Teatro Galli

ore 20.30, ore 21.30, ore 22.15

Incontro al Foyer del Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito alla città “com’era e dov’era” lo scorso 28 ottobre, data dell’emozionante inaugurazione con la voce di Cecilia Bartoli.

È possibile prenotare la visita guidata + aperitivo al prezzo speciale di € 12. L’aperitivo può essere consumato precedentemente o successivamente la visita, a scelta del visitatore e va prenotato contestualmente alle visite.

Uno sguardo sulla Rimini romana

ore 21,30

Incontro al Visitor Center (corso d’Augusto 235)

Un percorso di visita alla scoperta di Ariminum che prende le mosse dal Visitor Center “ARimini caput viarum” - una porta di accesso per scoprire i tesori della città e del territorio circostante- , e poi approda allo straordinario sito archeologico della domus del Chirurgo che ha riportato in luce, oltre a splendidi mosaici e affreschi, il più ricco strumentario chirurgico dell’antichità.

1437 –2019 Dal Castello di Sigismondo alla mostra Revolutions

ore 21,30

Incontro a Castel Sismondo

Il percorso offre l’occasione per visitare il Castello, la residenza-fortezza di Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore di Rimini, e la mostra REVOLUTIONS 1989-2019 L’arte del mondo nuovo. Trent’anni dopo a cura di Luca Beatrice, ospitata nello spazio del mastio. Costo 5€. E’ consigliata la prenotazione, presso il Teatro Galli oppure tel. 329 2103329

Info: www.museicomunalirimini.it



Spettacoli



Venerdì 16 agosto

ore 21 - CORTE DEGLI AGOSTINIANI (in caso di pioggia presso il teatro degli Atti)

Cerimonia commemorativa del 75° anniversario del sacrificio dei Tre Martiri, evento a cura di ANPI – sede di Rimini ed in collaborazione con il Comune di Rimini. Alle ore 21 in programma la consegna del premio Mascia; alle 21:30 lo spettacolo intitolato “La più selvaggia sete, la più selvaggia fame. Monologo sulla resistenza partigiana”, scritto e interpretato da Roberto Mercadini. Ingresso libero



Sabato 17 agosto

ore 20:30 - TEATRO GALLI

Prove aperte al pubblico dello spettacolo inaugurale della 40° edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli dal titolo “MIDNIGHT BARABBA”. Spettacolo a cura di Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, in collaborazione con il Comune di Rimini. Biglietti acquistabili sul sito www.liveticket.it



Domenica 18 e lunedì 19 agosto

ore 21:45 -TEATRO GALLI

Prima dello spettacolo inaugurale della 40° edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli dal titolo “MIDNIGHT BARABBA”. Spettacolo a cura di Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, in collaborazione con il Comune di Rimini. Biglietti acquistabili sul sito www.liveticket.it