VIDEO Fiamme alla discoteca Yellow Factory a Riccione, all'interno presenti molti bivacchi

Cronaca

Riccione

| 11:33 - 14 Agosto 2019

Incendio alla discoteca Yellow Factory a Riccione nel pomeriggio di martedì. I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 17.15 in zona Marano. All'interno della struttra, invasa dal fumo, sono stati trovati diversi piccoli focolai di incendio. Il sopralluogo successivo alla messa in sicurezza ha messo in luce diversi bivacchi abbandonati. All'interno non sono state trovate persone e non sono stati evidenziati danni rilevanti. Sul posto, oltre ai pompieri con un mezzo e 5 operatori, presenti anche i Carabinieri di Riccione e la Polizia Locale. Sono in corso le indagini per stabilire le esatte dinamiche che hanno fatto scoppiare l'incendio.