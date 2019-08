Riccione: dal Ferragosto al Natale nel tradizionale messaggio di auguri del Comune

Turismo

Riccione

| 11:00 - 14 Agosto 2019

Renata Tosi Sindaco di Riccione.

In occasione del Ferragosto il sindaco di Riccione Renata Tosi augura a cittadini, operatori e turisti di vivere al meglio l'estate e da' l'appuntamento agli eventi dedicati al Natale.

Di seguito il saluto di ferragosto del Sindaco della Perla Verde

Il Ferragosto a Riccione è una festa di emozioni, occasioni di divertimento e serenità in una cornice straordinaria e sicura per accoglienza e grande disponibilità dei riccionesi che regalano quotidianamente sorrisi e passioni ai nostri ospiti.

Ogni giorno, quando trascorro del tempo in compagnia dei tanti operatori e delle persone che vengono in vacanza nella nostra amata Città, trovo riscontro a queste mie affermazioni. Gli occhi sorridenti e la consapevolezza che il turista quando lascia casa, ha la certezza di trascorrere giornate e serate in spensieratezza lontano dalle sfide e dalle difficoltà quotidiane, rappresentano la soddisfazione più grande.

Sono orgogliosa di questa straordinaria Comunità che ringrazia i suoi turisti per aver scelto di vivere con noi la giornata di Ferragosto, Festa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. Un rito che ogni anno si ripete, impresso nei ricordi e nella memoria, con un uno sguardo già al prossimo inverno.

Anche quest’anno rinnovo gli Auguri ai nostri ospiti con un invito molto speciale: la cartolina di Natale che verrà distribuita dagli operatori turistici con un’immagine ispirata al Maestro Federico Fellini di cui nel 2020 ricorre il centenario della nascita.

Per le prossime Festività Natalizie siamo al lavoro per allestire un programma di eventi di eccezionale livello, perché Riccione non si ferma mai, città laboriosa e fucina di idee nuove e al tempo stesso innovative.

L’invito che Vi rivolgo dunque è quello di incontrarci nuovamente tra pochissimi mesi con la città addobbata per celebrare ancora una volta assieme la magnifica festa del Natale. Riccione si preparerà come sempre per farvi sentire a casa e per farvi sognare.

Infine il mio caloroso ringraziamento va ai tanti cittadini, Associazioni, Comitati e Forze dell’Ordine che in questa giornata, regina dell’estate, lavorano e si adoperano per garantire ai nostri amati ospiti la massima accoglienza. A loro, che costituiscono la forza trainante della Città, deve essere riconosciuto un particolare saluto.

Felice Ferragosto e arrivederci a Riccione!

Renata Tosi

Sindaco di Riccione