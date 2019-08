Ferragosto al Tiberio CinePicnic di Rimini con un classico Disney "Oceania"

| 10:43 - 14 Agosto 2019

Ferragosto dedicato alla famiglia al Parco Marecchia di Rimini, a pochi passi dal bimillenario Ponte di Tiberio, grazie a Tiberio Cinepicnic l’arena cinematografica più intrigante dell’estate: l’ingresso alla manifestazione è gratuito, l’apertura degli stand gastronomici, a sostegno dell’iniziativa, è alle ore 19, si può acquistare il necessario per il picnic e sistemarsi sul prato con coperte o plaid ed attendere l’inizio delle proiezioni, previsto per le ore 21.15.

Giovedì 15 agosto è in programma il film d’animazione Disney Oceania diretto dai veterani John Musker e Ron Clements, gli stessi de “La sirenetta” e “Aladdin”: Vaiana, giovane Maori, sogna sin da bambina potersi spingere oltre la proibita barriera corallina per sapere cosa c’è oltre quel limite. Il viaggio nell’oceano, in compagnia del semidio Maui, sarà occasione per scoprire i pericoli che minacciano il suo villaggio.

Venerdì 16 agosto è il turno della brillante commedia Sing Street di John Carney, già regista di “Once”, storia di una band giovanile irlandese negli anni ’80, con il leader sballottato tra la separazione dei genitori e la rigidità del rettore del college, poco propenso alla musica pop. Ma c’é l’amore in gioco e a quello non si rinuncia…

Tiberio Cinepicnic è organizzato da Notorius Rimini Cineclub, fa parte della rassegna di cinema itinerante La Vela Illuminata, è sostenuto da Regione Emilia Romagna, sponsor Coop Alleanza 3.0 e Romagna Banca ed è realizzato in collaborazione con Cinema Tiberio e Società de Borg.