Morciano, degenera la lite in pizzeria, spunta un coltello, ferita una persona

Cronaca

Morciano di Romagna

| 09:12 - 14 Agosto 2019

Una lite in un ristorante finita con un accoltellamento. E' successo a Morciano nella notte tra lunedì e martedì. Protagonisti un uomo di San Giovanni in Marignano e un cittadino albanese trentenne. I due stavano discutendo quando i toni si sono alzati ed hanno inizato a volare gli insulti. I litiganti sono così stati fatti uscire dal locale. Gli animi non si sono però calmati e, secondo quanto ricostruito, il 30enne avrebbe accoltellato il contendente prima di scappare. Il marignanese è stato soccorso e portato in ospedale, fortunatamente non in pericolo di vita. Sull'episodio indagano i Carabinieri.