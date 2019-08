Rimini Calcio, solo un pari (1-1) contro il Forlì al Romeo Neri. Grassi presente, ma non parla

Sport

Rimini

| 20:27 - 13 Agosto 2019

Il centrocampista del Rimini Antonio Palma.

E’ finito 1-1 il test del Romeo Neri tra Rimini e Forlì. Le reti sono arrivate nella ripresa ad opera di Zamparo su rigore per fallo su Bellante (convincente la sua prova) e di Ferraro su punizione da fuori che ha sorpreso Santopadre. La partita è stata giocata davanti a circa 400 spettatori a ritmi blandi complice il gran caldo; la squadra biancorossa (assenti Arlotti, Cigliano e Ferrani) ha fatto fatica a rendersi pericolosa mostrando difficoltà in fase di verticalizzazione e mister Cioffi ha provato a mischiare le carte cambiando posizione ai tre giocatori del centrocampo (Candido, Van Ransbeeck e Palma). Le fiammate sono arrivate dalle giocate di Candido o di Silvestro sulla fascia mancina. Intanto non c’è più il portiere in prova Barlocco mentre hanno giocato uno spezzone nella ripresa Diego Acunzo e Filippo Oliana, due under, il primo centrocampista ex Gozzano e il secondo difensore ex Albissola, appena arrivati. Insomma, il Rimini resta più che mai un cantiere aperto: oltre agli under, che servono come il pane, c'è bisogno di almeno un centrocampista di qualità con forza fisica e centimetri.

All’allenamento congiunto era presente anche il patron Giorgio Grassi che a fine partita ha dribblato il cronista guadagnando l’uscita del Neri in gran fretta assieme al suo avvocato: non è stato possibile saperene di più sull'intricata (a dir poco) situazione societaria: la coppia Rota - Mongardi ha fatto una proposta a Grassi nell’incontro di lunedì per rilevare l’intera società che l'amministratore unico si è deciso a vendere in toto: attende una risposta per venerdì 16, qualche giorno prima dell’annunciato arrivo di Nicastro a Rimini. Come si destreggerà Grassi tra queste date, gli impegni, le scritture? Impazza anche il toto allenatore: in caso di cambio di proprietà si parla del possibile arrivo in panchina di Mario Petrone o Leo Acori; per il ruolo di ds candidati Antonio Recchi e Giorgio Zamuner. Staremo a vedere. Domani è un altro giorno.

Il tabellino

RIMINI (3-5-2): Scotti (1′ st Nava G., 33′ st Santopadre); Boccaccini (1′ st Oliana, 23′ st Acunzo), Scappi, Nava V. (1′ st Picascia); Finizio, Candido (1′ st Mancini), Palma (37′ st Angelini), Van Ransbeeck (26′ st Pari), Silvestro (1′ st Bellante); Ventola (1′ st Zamparo), Gerardi (1′ st Petrovic). All.: Cioffi.

FORLI’ (4-3-1-2): De Gori (1′ st Baldassarri); Zamagni (27′ st Carlucci), Biasiol (1′ st Ferraro), Sedioli (1′ st Vesi), Marzocchi; Baldinini (1′ st Ballardini), Favo (18′ st Albonetti), Gkertos (1′ st Patorelli); Pacchioni (1′ st Bonandi); Gomez (1′ st Zabre), Minella (1′ st Soure). All.: Paci.

RETI: 7′ st Zamparo (rig.), 35′ st Ferraro.

ARBITRO: Contestabile di Rimini (Del Bianco e Bisceglia di Rimini).