Vaga per strada in stato confusionale al volante della sua Fiat Punto: colpa del grande caldo

Cronaca

Rimini

| 19:39 - 13 Agosto 2019

Intervento della Polizia Stradale, foto di repertorio.

Forse per il troppo caldo, è stato colpito da un improvviso stato confusionale e si è perso al volante della sua Fiat Punto di colore rosso. Un 70enne riminese ha smarrito l'orientamento nella mattinata di martedì 13 agosto, ma la figlia, residente a Bologna, dopo averlo sentito in via telefonica, ha richiesto l'immediato intervento della Polizia Stradale. Le ricerche, indirizzate dalla donna, si sono concentrate sulle strade della zona di Rimini Nord. Alla fine il 70enne è stato rintracciato in via Orsoleto. Poco prima, l'uomo aveva parlato con la centrale della Polizia Stradale, ma preso dal panico, non era riuscito a dare indicazioni, né a scendere dal veicolo, dopo aver accostato ai bordi della strada.