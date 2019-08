Calcio Promozione: Novafeltria, la rosa prima squadra e i quadri tecnici del settore giovanile

Sport

Novafeltria

| 18:21 - 13 Agosto 2019

Il Novafeltria Calcio prosegue la preparazione in vista della prossima stagione: i gialloblu saranno impegnati nel campionato di Promozione e con una seconda squadra nella Terza Categoria. Sul mercato il ds Poggioli è alla ricerca di ulteriori tasselli per potenziare l'organico. Nel frattempo la società ha anche ufficializzato i quadri tecnici del settore giovanile. "Tutti allenatori con patentino così come impongono le normative federali.

Prende forma quindi il settore giovanile che da quest’anno vuol rappresentare ancora di più il fiore all’occhiello della Valmarecchia. Crescita, formazione, puntando su tecnici qualificati e professionali, questo è il percorso dettato dalla nostra società che intende virare sulla costruzione di un vivaio importante tentando di conseguire dei canoni qualitativi notevoli", si legge in una nota del Novafeltria Calcio.

Batani Lorenzo (1994, San Lorenzo)Cappella Diego (2002)



Difensori:

Cappella Alessandro (2002, Pietracuta)

Ceccaroni Federico (1991)

Giovagnoli Mattia (2002, Pietracuta)

Giovanetti Danilo (1999, Pietracuta)

Gori Michele (2001)

Gori Paolo (1994)

Pavani Enea (1997)

Rinaldi Raffaello (1991)

Romualdi Alberto (1993, inattivo)

Valentini Amedeo (1994, Cailungo)



Centrocampisti:

Amadei Mirco (1997)

Balducci Alessio (1993)

Bindi Emanuele (1999, Pietracuta)

Crociani Alessio (1999)

Evangelisti Luca (1997, Santagatese)

Gregori Michele (1999)

Mahmutaj Romeo (1998)

Martelli Nicolò (2000)

Narducci Marco (1989, Reda)

Piva Francesco (2003, Pietracuta)



Attaccanti:

Crociani Matteo (2003, Pietracuta)

Di Filippo Alessandro (1996, Murata)

Morciano Federico (1998)

Muratori William (1982)

Radici Thomas (2002)

Sartini Enea (2001)



QUADRI TECNICI



Allenatore prima squadra: Giacomo Mugellesi

Vice allenatore prima squadra: Giovanni Lasagni

Allenatore dei portieri: Omar Ricci

Massaggiatore: Paolo Valentini.

Allenatore squadra terza categoria: Yuri Baldoni

Responsabile Settore Giovanile: Marco Morciano

Responsabile Area Tecnica e coordinatore degli allenatori: Glauco Mugnaroli

Allenatore Juniores under 19: Giovanni Lasagni

Allenatore Allievi under 17 (2003-2004): Filippo Mainardi

Allenatore Giovanissimi under 15 (2005-2006): Glauco Mugnaroli

Allenatore Esordienti 2007-2008: Glauco Mugnaroli coadiuvato da Jacopo Flenghi

Allenatore Pulcini 2009-2010: Amedeo Valentini coadiuvato da Balducci Alessio

Allenatori Primi Calci 2011-2012: Paolo Gori e Sauro Mercatelli coadiuvati da Michelle Cola e Michele Gregori

Allenatori Piccoli Amici 2013-2014: Paolo Gori e Sauro Mercatelli coadiuvati da Michelle Cola e Michele Gregori.



DATE INIZIO ATTIVITA'

Juniores 19 agosto 2019

Allievi 26 agosto 2019

Giovanissimi 29 agosto 2019

Esordienti 2 settembre 2019

Pulcuni, Primi Calci e Piccoli Amici 9 settembre 3019.