Calcio 1a Cat: la rosa della Stella, che riparte da Temeroli, Greco e bomber Siuni

Rimini

17:54 - 13 Agosto 2019

Marco Temeroli, portiere della Stella.

La Stella Rimini riparte, dopo la retrocessione, confermando mister Boldrini in panchina e con diversi volti nuovi: il portiere Gentile, i difensori Cenci e Bonucci, i centrocampisti Del Prete, Ronchi e Zamagni, gli attaccanti Siuni e Bellettini. Tra le conferme quelle del portiere ex Rimini Temeroli e del fantasista Greco, tra i giocatori più positivi dell'ultima stagione. I gialloblu sono tra le squadre favorite per le posizioni di alta classifica.



ROSA



Portieri: Temeroli ('86), Gentili ('93, Tropical Coriano), Bellomo ('01)



Difensori: Fabbrucci ('77), Cenci ('93, Tropical Coriano), Fabbri ('98), Belicchi ('99), Gamberini Andrea ('95), Bonucci ('98, Rivazzurra Miramare), Berti ('01), Verdinelli ('00).



Centrocampisti: Cicchetti ('97), Zamagni ('98, Rivazzurra Miramare), Del Prete ('89, Sant'Ermete), Crescentini ('99), Garcia Rufer ('99), Gabellini ('93), Lazzaretti ('93), Angelini G. ('86), Tani ('00), Della Croce ('00), Greppi ('01), Ronchi ('01, Rimini).



Attaccanti: Siuni ('89, Riccione), Gamberini Alessandro ('85), Greco ('91), Bellettini ('00, Santarcangelo), Gogoli ('00).



STAFF TECNICO



Allenatore: Boldrini Riccardo

Vice allenatore: Amatori Maurizio.

Preparatore atletico: Martin Daniel.

Preparatori dei portieri: Celli Manolo e Gabrielli Marco.