A San Giuliano lo spettacolo del Triathlon, per chi vuole provare questa disciplina

Rimini

| 16:17 - 13 Agosto 2019

Atleti entrano in acqua per la prova di nuoto del Triathlon.

Giovedì 22 agosto alle ore 18 si svolgerà la XIII edizione del triathlon non competitivo aperto tutti sulla spiaggia di San Giuliano a mare a sinistra della nuova darsena. Il ritrovo sarà alle ore 17 sulla piazza della balena alla foce del Marecchia tra via Carlo Zavagli e via Ortigara.



La manifestazione è stata studiata per i principianti e per persone poco allenate che vogliono provare un triathlon; le distanze sono veramente alla portata di tutti: 250 metri di nuoto attorno alla scogliera della spiaggia di San Giuliano Mare, circa 10 km in mountain bike tra andata e ritorno sulla pista ciclabile del Marecchia e poco più di 2 km di corsa sulla passeggiata della nuova darsena. L’ambiente naturale attraversato è fuori dal traffico.



Si può partecipare senza nessun timore, a parte qualche atleta più esperto che userà la manifestazione come divertente allenamento e quindi si impegnerà al massimo per battere i propri compari, per il resto lo spirito è molto amichevole.



L’evento fa parte del programma del “Meeting per l’amicizia fra i popoli” di Rimini. E' previsto un massimo di 60 partecipanti. Iscrizione: 5 euro.