Nel saluto di ferragosto il sindaco di Misano ricorda l'appuntamento della Motogp

Attualità

Misano Adriatico

| 15:52 - 13 Agosto 2019

Il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni in Consiglio Comunale.

In occasione della Festività di Ferragosto, il sindaco Fabrizio Piccioni attraverso Publiphono, il 15 agosto saluterà i turisti e i misanesi con questo intervento. Di seguito le sue parole.



“Un saluto caloroso a tutti voi turisti e cittadini misanesi che in questo momento vi state godendo le meritate vacanze. Un saluto pieno di gratitudine lo rivolgo agli operatori turistici che si adoperano instancabilmente affinché possiate trascorrere una vacanza piacevole, ricca di divertimento e relax. Mi auguro sinceramente che Misano vi stia offrendo tutto questo e che possiate poi ritornare alla quotidianità conservando un piacevole ricordo di questa vacanza: il nostro mare pulito e cristallino che da trent’anni è premiato con la bandiere blu, una spiagge curata e attrezzata adatte ai bambini che anche quest’anno ha ricevuto il riconoscimento della bandiera verde dall’associazione pediatri italiani e un territorio ricco di zone pedonali e piste ciclabili insignito della Bandiera gialla dedicata ai Comuni amici della bicicletta! Ci tengo a ricordarvi che a Misano ogni sera potete trovare divertimento e intrattenimento e non dimentichiamo gli appuntamenti di settembre in cui avremo molto piacere di ospitarvi di nuovo: il principale l’evento clou dell’estate, la MotoGP del prossimo 13/15 settembre, evento internazionale che richiama a Misano migliaia di appassionati della moto da tutto il mondo nello splendido circuito Marco Simoncelli e a seguire nel week end del 21 la Spartan Race con migliaia atleti da tutto il paese. Buon Ferragosto a tutti, grazie per averci scelto come metà delle vostre vacanze e vi aspettiamo anche il prossimo anno qui nella nostra amata Misano con tanti nuovi eventi, perché in Romagna accoglienza, simpatia e divertimento sono di casa”.