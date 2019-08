Cattolica, arriva uno speciale scuolabus Lego per vivere un'esperienza spettrale

Eventi

Cattolica

| 15:47 - 13 Agosto 2019

Lo scuolabus della Lego per l'iniziativa Hidden Side.

Sabato 17 e domenica 18 agosto è in arrivo uno speciale scuolabus in Piazza Primo Maggio a Cattolica (dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21.00) che porterà i bambini nel mondo spettrale di Lego Hidden Side. Tutto ha inizio quando due giovani Youtuber, Jack e Parker, scoprono che la loro città, Newbury, è infestata da fantasmi ed iniziano un’elettrizzante caccia per catturarli, riprendendo il tutto con i loro cellulari. Tuttavia in questa avventura avranno bisogno di aiuto. Lego Italia, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Cattolica, presenta con una speciale iniziativa la nuova linea Lego Hidden Side, l'unico prodotto che unisce gioco fisico e realtà aumentata. Sarà possibile scegliere un set e utilizzare gli speciali i-pad per vivere un'avventura spettrale.