Il ponte sul torrente Ausa a Rimini in stato di incuria, la segnalazione

Rimini

| 15:33 - 13 Agosto 2019

Un cittadino riminese, residente nella zona di via del Capriolo e del ponte sul torrente Ausa, lamenta lo stato di incuria dell'area. Immondizia accatastata ai bordi della strada, le recinzioni in ferro del ponticello in condizioni non particolarmente buone, ma anche la vegetazione e la sterpaglia radunate, durante le operazioni di pulitura del torrente, che non sono ancora state riccolte. "Noi residenti non meritiamo quest'incuria. Almeno che sia controllato il ponte, le recinzioni sono in stato pietoso", chiede il cittadino, che ha inviato alla nostra redazione questi scatti. "Malgrado le assidue telefonate ai preposti, non si vede nessuno", conclude amareggiato.